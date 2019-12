Posse: “el gobierno y la oposición tienen que ser flexibles”

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se refirió al presupuesto que envió el ejecutivo bonaerense y que no obtuvo quorum en la Legislatura.“No es bueno no dar quorum porque en algún momento el gobernador Axel Kicillof lo va a tener, y se va a imponer el proyecto que mandó, sin las modificaciones que proponemos desde Juntos por el Cambio”, observó.Posse afirmó que no es bueno negar al gobierno de la Provincia de Buenos Aires la ley impositiva “porque no se puede negar la posibilidad de gobernar”. Pero criticó la indexación prevista en el presupuesto: “También el oficialismo tiene que ceder y entender que no se puede indexar. Aunque hubo una inflación muy importante, no creció del mismo modo el salario o el ingreso de la gente”.El jefe comunal se refirió específicamente a la suba de impuesto que prevé aumentos para medicamentos, impuestos inmobiliarios y automotor, y que la bancada bonaerense de Juntos Por el Cambio pretende modificar.“La teoría que tanto le gusta al peronismo, de que paguen más los que más tienen, es una teoría en la que todos coincidimos: el que más tiene, más paga. Pero tampoco al punto de que los sectores medios sean los que carguen con los costos del Estado, al aumentarles excesivamente el impuesto inmobiliario urbano”, opinó.“Hay que dialogar sobre eso. No se puede dejar sin la herramienta de la ley impositiva a un gobierno. Tiene que haber flexibilidad por parte del nuevo gobierno de la provincia de Buenos Aires y también tiene que haber flexibilidad y apoyo por parte de todos los legisladores”, dijo.El horizonte, señaló Posse, es que las subas no perjudiquen a la clase media y sobre todo a los jubilados y pidió centrarse en eso, al mismo tiempo que advirtió que el presupuesto, tal como está, quita ingresos a los municipios. “Eso significa deteriorar los servicios que prestan las comunas a los vecinos.”El intendente sanisidrense consideró que la oposición debe concentrarse en aminorar el peso impositivo del proyecto “al punto tal que la gente pague lo menos posible; si hay que negociar en política, hay que negociar para los municipios de modo tal que se pueda cobrar la menor tasa de alumbrado, barrido y limpieza en cada uno de los lados. La política es para esa negociación, para favorecer a la gente, no a los políticos”.Posse viene repitiendo sobre la necesidad de enfocarse en los intereses de la gente ya que trascendió que en las negociaciones estarían también presentes cuestiones ajenas a los impuestos, como el pedido de cargos en la administración del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, específicamente en el Banco Provincia.“Hay un límite en la política: no debe mezclarse esta negociación con los cargos que puede haber en distintos lugares del estado bonaerense para la oposición y el oficialismo. Esto no se debe mezclar con la ley impositiva“.Posse volvió a reclamar un cambio en la coparticipación al relativizar el impacto de la suba de impuestos propuesta para el nuevo presupuesto: “Estos ingresos no son determinantes, no son los que salvan a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires lamentablemente sobrevive gobierno tras gobierno de lo que la puede ayudar la Nación”.