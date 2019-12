Importante encuentro nacional de la Tercera Edad en San Isidro

En San Isidro se realizó una nueva edición de “Gerontovida”, un importante encuentro nacional para la tercera edad que promueve un nuevo paradigma del envejecimiento: rompe con las imágenes tradicionales y prototípicas relacionadas con la enfermedad y se enfoca en la calidad de vida.“Estamos contentos porque este congreso se hizo en el marco de los 30 años de ‘Gerontovida', y nos tocó realizarlo en un lugar emblemático de la tercera edad. A lo largo de este tiempo, hicimos trabajos con y para el adulto mayor, incluyendo formación gerontológica y de cuidadores. Lo que nos permitió lograr un desarrollo no sólo en la Argentina, sino también en Latinoamérica”, contó Eugenio Semino, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología (SIG).Durante el encuentro, que tuvo representantes de Córdoba, Santa Fé, Chaco, Neuquén, y la Ciudad de Buenos Aires, se mostraron las actividades de los centros de jubiladotes de diferentes distritos, así como los avances en todos los temas que les interesan a los jubilados.“En San Isidro, el programa municipal Juventud Prolongada en Puerto Libre es el emblema de cómo mejorar la calidad de vida en la tercera edad. Además, de ser el principal lugar de recreación de adultos mayores, allí también se los concientiza en la comprensión de sus derechos”, sostuvo el director de la Tercera Edad, Antonio de Pascua.Alberto Expósito, quien presidió la jornada, indicó: “Aquí se genera un espacio de participación plural, que sirve para orientar y generar propuestas para trabajar en las problemáticas de los adultos mayores”.El encuentro también tuvo demostraciones de lo que aprendieron los adultos mayores en el año, con talleres de canto, baile y teatro.Una de las participantes, Marcela Ojeda de la Ciudad de Buenos Aires, comentó: "Me parece un encuentro muy positivo porque sirve para mejorar la articulación entre distintas instituciones que luchan por la dignidad de los adultos mayores. Este predio es espectacular, ojalá pudiéramos tener uno así en la Ciudad”."Vengo por séptima vez a un congreso de ‘Gerontovida', y me encanta porque nos enseñan muchísimo. Se hace hincapié en la prevención y en cómo prolongar y mejorar la calidad de vida”, completó Jorge Souza, vecino de San Isidro.