“Torneos Tigrenses”: las chicas de los Polideportivos San Martín, Mariano Moreno y Zabala se consagraron campeonas en fútbol femenino

Las chicas de los Polideportivos San Martín, Mariano Moreno y Zabala se consagraron campeonas en fútbol femenino en los “Torneos Tigrenses”. La 28° edición del certamen organizado por el Municipio de forma anual, convocó a más de 600 vecinas que desarrollaron la actividad, en categorías sub 17, sub 25 y mayores.En la categoría sub 17, el primer puesto fue para Nacional Fc del centro deportivo Zabala de Benavídez; el podio lo completaron Almirante Brown y Güemes, respectivamente. En sub 25, las campeonas fueron las representantes de Mariano Moreno; seguidas por Ricardo Rojas y Nacional Fc del Zabala.Por último, las chicas de la categoría mayores del Polideportivo San Martín obtuvieron el primer puesto. Mientras que el segundo lugar fue para el centro deportivo Sarmiento y la tercera ubicación se la adjudicó Nacional Fc de Zabala.Los torneos se realizan desde 2012, con el objetivo de fortalecer la sana competencia y generar un ámbito de desarrollo de los chicos a través de cada disciplina. Cabe destacar que el Municipio de Tigre cuenta con 17 polideportivos completamente equipados, 15 de los mismos con natatorios climatizados, y con personal capacitado.