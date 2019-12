Murió la mujer presuntamente quemada por su pareja en José C. Paz

Bárbara Balbuena, de 29 años, murió a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas, mientras la Justicia investiga si la víctima intentó suicidarse -como afirma su pareja- o si fue atacada.Según asegura su familia, “ella no se roció con una botellita de alcohol” sino que su pareja, Cristian Sánchez de 37 años, “la prendió fuego por el modo en que ella estaba quemada”.“Es el típico caso como el de Wanda Taddei, donde él después quiso cubrirse”, dijo la mamá de Bárbara en declaraciones televisivas.La mujer considera que Sánchez “se quiso cubrir, quemándose una mano y las piernas” y de allí las lesiones que presentó.La pelea entre la chica y su pareja se produjo el sábado en una casa de Muñiz al 5900, en José C. Paz.La víctima fue internada en terapia intensiva en el hospital Mercante, donde también atendieron a Sánchez, con quemaduras en brazos y piernas.Según trascendió, al llegar al hospital la mujer le dijo a los médicos que ella misma se había rociado con alcohol y generado el fuego.Sin embargo, la familia asegura que la pareja mantenía una relación violenta y que la chica llegó a contarle a una amiga que “Cristian la había prendido fuego”.La causa fue caratulada inicialmente como “averiguación de ilícito” y quedó a cargo de la fiscal Gloria Silvana Reguan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 descentralizada de Malvinas Argentinas, mientras que las actuaciones policiales las lleva adelante la comisaría 1ra. de José C. Paz.