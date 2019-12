Tigre realizó un balance de su gestión en materia de hábitat junto a la comunidad

La Agencia de Promoción de Hábitat y Economía Popular del Municipio de Tigre llevó adelante un cierre de año junto a proveedores, vecinos y trabajadores de la Economía Popular. En ese marco, expuso un balance de su gestión, donde los responsables de las distintas áreas disertaron sobre los logros obtenidos durante este 2019.“Estamos muy contentos porque asistieron muchos vecinos con los trabajamos a lo largo del año. Han sido tiempos de mucho empuje de nuestro intendente Zamora, por lo que esta reunión sirve para rendir cuentas de lo que hemos hecho. Tenemos muchas expectativas puestas en este año que llega”, sostuvo el titular de la Agencia de Promoción de Hábitat y Economía Popular, Federico Ugo, en el encuentro en el SUM del Centro de Operaciones Tigre (COT).En el transcurso de la jornada, se proyectó un video institucional con el trabajo realizado por la Agencia durante todo el año, entre lo que se destaca: la entrega de tarjetas Soy Tigre a trabajadores de la Economía Popular; mejora y puesta en marcha de distintos Centros de Integración, construcción de las primeras casas convivenciales, regulación dominial para vecinos que no contaban con una escritura; obras de desagüe pluvial, cloacas y tendido eléctrico en el barrio El Ahorcado; colocación de cloacas en el barrio Cina Cina, entre otros.Por su parte, el concejal Rodrigo Molinos expresó: “Esta Agencia es muy importante porque su trabajo es darle la posibilidad a nuestros vecinos de que tengan acceso al hábitat y a desarrollarse en buenas condiciones de vida, que es el norte marcado por el intendente Julio Zamora”.Durante 2019 se entregaron más de 400 escrituras definitivas de manera completamente gratuita, para vecinos que no han podido acceder a gestionar escrituras de forma particular. A su vez, para el año que entra se prevé –una vez que los planos estén aprobados por la provincia de Buenos Aires– entregar entre 500 y 600 nuevas escrituras. En este sentido, la directora general de Regularización Dominial, Claudia Miyoshi, comentó: “A través de nuestro trabajo le cambiamos la vida a los tigrenses, permitiendo que muchas familias accedan a su primer escritura de propiedad, otorgando seguridad jurídica”.La Agencia de Promoción de Hábitat y Economía Popular busca ampliar en el distrito las políticas públicas y el desarrollo local inclusivo de hábitat social y economía popular, que desde 2018 viene llevando adelante el Municipio. Decretada recientemente con rango de Secretaría por el intendente Julio Zamora, el área tiene como referencia promover la iniciativa impulsada por el Papa Francisco de «Tierra, Techo y Trabajo”.Estuvieron presentes: el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el director general de Economía Popular, Fabricio Cerdán; el director de Hábitat, Eduardo Barros; el director del Plan de Manejo del Delta, Luis Cancelo; el director coordinador de Mejoras Habitacionales, Diego Fraga; trabajadores de la Economía Popular, trabajadores del Observatorio de Políticas Públicas; proveedores y vecinos.