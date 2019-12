El gobierno acordó con dirigentes sindicales un “aumento por decreto” para todos los trabajadores

El encuentro, que según indicaron los gremialistas fue “convocado por el Gobierno”, se realizó sin la presencia del presidente Alberto Fernández en el salón Norte de la Casa Rosada, y fue encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.“No mencionaron ninguna cifra. Probablemente el decreto se anuncie la semana que viene y tenga vigencia a partir de enero”, enfatizó el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosadas, entre ellos NA.En ese marco, Yasky precisó que sería “un aumento para todos los trabajadores de un porcentaje determinado que será a cuenta de futuros aumentos”, y resaltó: “Todo lo que está pautado en paritarias tiene vigencia, esto es aparte”.Respecto de las obras sociales, indicó: “Se planteó la necesidad de incorporar el tema (en la ley de emergencia económica) para encontrarle una salida en el marco de la emergencia”.“Hay una clara definición de parte del movimiento sindical de que hay temas sustanciales en los que estamos de acuerdo.Creemos que es necesario un vuelco de los recursos a favor de los jubilados y de los trabajadores”, manifestó.Por su parte, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, afirmó que los aumentos serán para “todos” los trabajadores, y aclaró que “las paritarias siguen vigentes”.“No hubo cruces, vinimos todos a colaborar porque el país está en emergencia. El mundo nos está mirando desde afuera, acá tenemos que estar todos juntos. Estuvimos todas las diversidades de los géneros acá dentro”, destacó Caló.Además, hizo referencia a “la emergencia sanitaria de las obras sociales, que no está en la ley de emergencia económica”, y precisó: “Vamos a ver si van a poder incluirlo. En la ley así no estaba, él jefe de Gabinete nos pidió perdón”.En tanto, la secretaria Adjunta de CTA Autónoma, Claudia Baigorria, anticipó que “hay previstas otras reuniones con el Presidente (Alberto Fernández)” pero todavía “no” les “dieron una fecha exacta”.“Las paritarias se van a respetar. Están vigentes y se respetan las cláusulas gatillo”, afirmó.Por último, el secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy indicó que “quedaron temas pendientes y el compromiso de que se van a seguir generando instancias de diálogo permanente”.“La preocupación central es poder construir un frente común frente a los intentos de extorsión de imponer pagos de deuda externa que hoy por hoy están imposibilitados de ser efectivizados”, resaltó.En sintonía, manifestó: “Lo que es objetivo es que no se puede pagar. El Gobierno planteó que va a tener una posición firme y las tres centrales, con sus distintas variantes, planteamos la decisión de respaldar esa decisión”. .Del encuentro participaron Hugo Moyano (Camioneros), Armando Cavallieri (Comercio), Omar Viviani (Peones de Taxis), Antonio Caló (Metalúrgicos), Omar Maturano (La Fraternidad), Hugo “Cachorro” Godoy (ATE) y Daniel Catalano (ATE Capital), entre otros.