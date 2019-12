Alberto Fernández: “la situación fiscal del país es mucho más compleja de lo que se piensa”

“Nuestra sociedad nos reclama seriedad y diálogo para resolver los problemas”, dijo el presidente, en un mensaje dirigido a destrabar la sesión en Diputados.AEA engloba a las 500 compañías que más facturan en la Argentina, incluidas Arcor, Techint, Cablevisión, Aluar y otras.El Presidente advirtió además que la situación fiscal de la Argentina “es mucho más compleja de lo que se piensa”, y estimó necesario “reconstituir el consumo, no para que se compren autos, sino para que se compre leche y pan”.“La Argentina está en una etapa de desigualdad enorme, y si no revertimos la situación, la pobreza va a seguir creciendo. Y el Estado puede hacer cosas en ese sentido”, sostuvo el jefe de Estado.Al participar de un almuerzo organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA)en esta capital, Fernández advirtió que el Estado “está en una situación muy endeble, con una situación fiscal mucho más compleja de la que ustedes piensan”.Como ejemplo, puntualizó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que maneja la ANSeS, “es con el que le pagamos a los jubilados, pero casi el 70% (de sus recursos) son papeles el Estado, de un Estado que se financió con recursos del propio Estado”.Ante este panorama, el Presidente consideró: “Debemos salir promoviendo inversiones y protegiendo a nuestra industria”.“Tenemos que reconstituir el consumo, y no para que compren autos, sino para que compren leche, para que compren plan. Es que en la Argentina hay hambre y eso debe avergonzarnos”, enfatizó.Fernández sostuvo, además, que “un muy fuerte condicionante para crecer es la deuda, que se ha tomado en el término de tres años en un enorme volumen y hay que pagarla en muy corto plazo”.“Y eso ocurrió con la anuencia del FMI, que es corresponsable de lo que pasa”, se quejó el jefe de Estado, y añadió: “Lo único que hicimos fue multiplicar la deuda. Cómo pudo ser posible que ésto pasara”.Por último, Fernández le dijo a los empresarios más poderosos del país que “estamos en el fondo del pozo, y sólo queda ir mejorando. Cuento con ustedes. Necesitamos hablar mucho entre nosotros”.