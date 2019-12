Sergio Massa asegura que se obtendrá el quórum necesario para aprobar la ley de emergencia económica

“Vamos a tener sesión y vamos a tener quórum. Vamos a garantizar a los argentinos que el presidente (Alberto Fernández) tendrá las herramientas para poner de pie a la Argentina devastada que dejó el gobierno anterior”, manifestó Massa.En declaraciones formuladas esta mañana ante la prensa antes de ingresar al edificio del Congreso, Massa indicó: “Mañana va a haber ley, no tengo ninguna duda que la democracia argentina va a tener madurez”.“Apelo a la racionalidad, al sentido democrático, a la defensa de las instituciones. Me extraña que quienes dicen defender la República no dejen constituir esta cámara”, expresó.“Aspiramos a que aquellos que defienden ideas distintas a las nuestra se sienten en el recinto y se debata democráticamente”, agregó.En tal sentido se refirió a manifestaciones del secretario del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, en el sentido de que la Unión Cívica Radical no permitirá que se postergue la jura de nuevos diputados.Massa destacó que todo nuevo gobierno que asume necesita herramientas para comenzar su gestión y destacó que el proyecto enviado a la Cámara lo que intenta, entre otras cosas, es recuperar en 180 días el poder de compra de la jubilación mínima.“El desafío es entender que el pueblo votó y eligió a Alberto Fernández como presidente, y en lugar de que haya personajes oscuros usando a los diputados para intentar frente al debate, lo que hay que hacer es dar el debate”, señaló.