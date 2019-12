Sergio Berni encabezó el acto por el 139 aniversario de la Policía de la provincia de Buenos Aires

“Quiero convocar a que sigan trabajando con esos valores, que sigan trabajando con lealtad, no sólo con la institución y su orden jerárquico, también con cada uno de los bonaerenses, los niños y los ancianos de nuestra Provincia que han depositado en ustedes la confianza para que los cuiden y puedan vivir en paz”, señaló el titular de la cartera de Seguridad dirigiéndose a los efectivos policiales presentes y acompañado por el exministro y actual diputado nacional, Cristian Ritondo, y les pidió que “hagan sus tareas con transparencia”.A su vez, Berni sostuvo que “nuestro ámbito de trabajo es la calle, el barrio, y los jefes policiales tienen que estar al lado de cada uno de los hombres que día a día ponen en riesgo su vida para ejercer su deber”, y remarcó: “tenemos que conservar el orden dentro del marco de la libertad”.En rueda prensa, el Ministro remarcó que “la seguridad no es una materia pura y exclusivamente de la Policía” y explicó que “no hay posibilidad de políticas de seguridad sin un marco de inclusión social”.En este sentido, el funcionario del gabinete del gobernador Axel Kicillof dijo que “hay que hacer una mirada integral con todos los actores” y concluyó: “tenemos que dejar los grandes anuncios que son tapas de los diarios pero que después no tienen ningún efecto”.