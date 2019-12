Matías Almeyda brindó una charla motivacional en el Teatro Municipal de Tigre

Julio Zamora:

Acompañado en el escenario por el intendente de Tigre, Julio Zamora, contestó además preguntas a profesores e integrantes de los 18 polideportivos del distrito y repasó su trayectoria nacional e internacional como futbolista .Durante el encuentro, los presentes revivieron la historia de Almeyda a través de videos proyectados en una gran pantalla que repasaron su carrera deportiva.Además, el ex DT del equipo mexicano Chivas, habló sobre su paso por el Club Atlético River Plate tanto como jugador como en su rol de DT y alentó a los jóvenes que quieren dedicarse al fútbol.Recibimos a Matías en el Teatro Municipal, quien compartió una charla muy cálida con los profes de los 18 polideportivos de Tigre. Es un orgullo para nosotros haber podido contar con su presencia y conocer más sobre su trayectoria profesionalFelicito al intendente Zamora por la inclusión de los chicos que se hace a través del deporte y por pensar en incluir a aquellas personas que tienen pocas posibilidades. Ojalá que se siga trabajando en esa línea y Tigre siga abriendo muchos polideportivos más. Me sentí muy cómodo y estoy muy agradecido por haber participado en esta charla.Lo importante es moverse por los proyectos y no por lo económico. El deporte es felicidad, une, nos mejora como personas. No siempre se puede ganar pero es importante disfrutarlo más allá de los resultados".Almeyda nació en Azul, provincia de Buenos Aires, en 1973. Jugando como mediocampista, se destacó en sus inicios en River Plate, con el cual ganó la Copa Libertadores de América.Integró la Selección Argentina con la que obtuvo la medalla plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Luego de una breve estadía en el Sevilla, fue transferido al fútbol italiano, donde representó a cuatro equipos durante siete temporadas y media. Sus mayores éxitos en Europa fueron con la Lazio, donde conquistó cuatro títulos nacionales y dos internacionales.Es actual director técnico del equipo San José Earthquakes de Estados Unidos.