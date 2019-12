Controlan un voraz incendio en un hotel abandonado en Tortuguitas

El hecho registró en el kilómetro 35 de la Panamericana, en el mencionado hotel que había sido tomado hace un tiempo y el fuego se desató pasadas las 3:00 en el edificio que actualmente se utilizaba como un depósito de pallets de madera.El establecimiento se encuentra cerrado desde 1972 y estaba ocupado por alrededor de siete familias.En diálogo con el programa Arriba Argentinos que se emite por El Trece, uno de los habitantes del hotel, de nombre Matías, aseguró que el incendio fue provocado de manera intencional."Fue una bomba molotov que tiraron. Nosotros hace seis meses que trabajamos con este material y eso generó una rivalidad", afirmó.Asimismo añadió: "Nosotros llegamos hace siete meses acá y vivíamos con unos compañeros que estaban hace ya 24 años, ahora vamos a tratar de hacer unas casillas con la madera que nos queda, porque perdimos todo".Por el trabajo de las autombombas de los bomberos voluntarios de la Zona Norte, estuvieron cortados dos carriles de la Panamericana a la altura de donde se produjo el siniestro, mano a Capital Federal.El jefe de bomberos de Garín, Adrián Peralta, quien estuvo a cargo del operativo, confirmó que trabajaron en la zona 17 dotaciones y que el incendio está totalmente controlado."Por suerte no hubo que lamentar víctimas. Desconocemos la razón del inicio del incendio, pero dentro del hotel abandonado había muchas tarimas, hecho que dificultó el trabajo", destacó Peralta."Se trata de un hotel usurpado y el incendio no llegó a expandirse", agregó Peralta, algo que, de haber ocurrido, hubiera complicado el panorama por la presencia de dos fábricas situadas junto al hotel incendiando.En tanto, reveló que las familias que ocupaban el lugar no podrán regresar al mismo: "Está totalmente inhabitable, es un peligro de derrumbe latente".