Gorosito esconde el equipo con que Tigre enfrentará a Racing

Gorosito, campeón con el "Matador" de la Copa de la Superliga pese a que estaba descendido a la Primera Nacional, expresó su respeto hacia Racing, ganador de la Superliga.El partido se disputará a partir de las 19:10 en el estadio "José María Minella" de Mar del Plata, con arbitraje de Fernando Rapallini."Respetamos mucho a Racing por la calidad de jugadores que tiene y porque son los últimos campeones de la Superliga. Ya nos hemos enfrentado varias veces y nos conocemos mucho. No nos van a tomar por sorpresa", declaró en conferencia de prensa.El plantel de Tigre entrenó este miércoles por la mañana en la localidad bonaerense de Victoria con "confianza" en poder conseguir otro título, el segundo de su historia."A Racing le gusta jugar en campo contrario y cuando tienen distancia les cuesta un poco más", analizó "Pipo" sobre la "Academia" de Eduardo Coudet.Pero lo que más le quita el sueño a Gorosito es saber con qué jugadores podrá contar, porque su figura Walter Montillo - con una distensión muscular-, además del férreo central Néstor Moiraghi y el armador Jorge Ortíz están en duda."Es muy difícil, debido al poco tiempo, que los lesionados se recuperen a tiempo y puedan estar en la final", argumentó, aunque luego abrió la puerta con otra respuesta."No le queremos dar herramientas al adversario para que desarrolle lo suyo en base a lo nuestro, no va a haber tanto misterio. El equipo no va a variar mucho del que venía jugando", afirmó.