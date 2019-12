Juan Andreotti juró como intendente de San Fernando en la inauguración de la nueva Costanera Municipal

El Municipio de San Fernando concretó un ambicioso proyecto de ampliación y renovación de la Costanera Municipal para el disfrute de todos los vecinos, un sueño de más de 30 años tras recuperar las tierras ribereñas.La gran inauguración de la nueva Costanera Municipal, ubicada en Del Arca y el río, inició con el corte de cinta simbólico y el descubrimiento de placa con el nombre Alfredo Ramón Viviant.Participaron del histórico acto el Intendente saliente Luis Andreotti; el Jefe Comunal electo de San Fernando Juan Andreotti; el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; la Presidenta de AySA, Malena Galmarini; Diputados nacionales y provinciales, entre los que se encuentra Alicia Aparicio; el Intendente de Las Heras, Javier Osuna; Fernando Moreira quien asumirá como Intendente de San Martín; el Presidente del HCD de San Martín, Diego Perrella; el Director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini; concejales de los municipios de Tigre, Vicente López y miles de vecinos.“Es una alegría y un orgullo poder conducir los destinos de San Fernando, mi lugar en el mundo. Hoy hay una continuidad sobre una manera de ver la ciudad, la gestión y lo que queremos para ella. Queremos una ciudad mirando al río y hoy fue impresionante la cantidad de gente que vino a conocer la costanera que soñamos y a disfrutar de uno de los lugares más queridos”, celebró el nuevo Intendente de San Fernando, Juan Andreotti.En ese sentido, el Jefe Comunal destacó: “Tenemos muchas expectativas, sabemos que lo que se viene para San Fernando es muy bueno, vamos a dejar lo mejor que tenemos cada uno de los que vamos a conformar el Municipio, aportar nuestro tiempo y dedicación y todo el conocimiento que tenemos de nuestra ciudad”.Acerca de los ejes de gestión en los próximos cuatro años, Juan Andreotti destacó: “Hay muchos programas que deben continuar como el objetivo de tener un 'San Fernando Sin Barreras', seguir ayudando a la Provincia de Buenos Aires con la renovación de escuelas, la obra pública continuará con una mirada integradora. Hoy es la etapa de mirar al río, vamos a seguir trabajando para tener muchos más espacios públicos mirando al río para que todos los vecinos de San Fernando puedan disfrutar de nuestra costa”.Asimismo, Juan Andreotti reconoció la gestión del Intendente saliente: “La vara es alta, todos los sabemos. Yo fui parte de la gestión en estos años, tuve la decisión política de hacer, sé lo que significa la responsabilidad de estar en este lugar. Somos un ejemplo de ciudad y vamos a trabajar para que ese orgullo que tenemos todos los sanfernandinos se siga manteniendo”.En relación al nuevo espacio público, explicó: “Hoy tenemos 9 cuadras de costanera, se han recuperado los terrenos de Marina del Norte para agrandarla, se ha recuperado muchísimo espacio que antes había para los autos y hoy construimos estacionamientos afuera y que el espacio de la costa sea para todos los vecinos, el ciudadano de a pie y la embarcación pueden convivir y es uno de los lugares más lindo de San Fernando y verano tras verano vamos a ver cómo a gente lo disfruta”.Luego de la histórica inauguración se presentó un emotivo agradecimiento al Intendente saliente, Luis Andreotti, por sus 8 años de gestión y el cuerpo deliberativo lo declaró 'Ciudadano Ilustre' por su brillante labor y trayectoria política e institucional en San Fernando. Al finalizar se procedió a la esperada jura del nuevo Intendente, Juan Andreotti, con la presencia de 20 concejales y miles de vecinos.Por su parte, el Intendente saliente Luis Andreotti, expresó: “Trabajamos siempre en obras de inclusión e integración y la costanera por supuesto que es una de las primeras junto con el Hospital. Siento una gran alegría por los vecinos que vinieron y agradezco el esfuerzo de los funcionarios, empleados municipales y la presencia de Sergio Massa. El acto fue fiesta, sumado a la emoción que mi hijo asume la intendencia, no me lo voy a borrar más”.Y agregó: “San Fernando se va a seguir desarrollando, tenemos mucho por hacer, y por suerte se formó una generación joven con ocho años de experiencia, eso es un valor clave importantísimo. Estoy convencido que San Fernando va a seguir creciendo".El Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, acompañó el acto y sostuvo: “Andreotti termina ocho años maravillosos, donde con recursos propios, con el esfuerzo de los vecinos de San Fernando pudo inaugurar varios hospitales, varios túneles, recuperar la costa; esto que estamos viendo es increíble. Este nivel de inversión y de gestión lo ponen como el mejor intendente de la provincia de Buenos Aires, y eso obviamente no se puede desperdiciar”.En esa línea, el legislador destacó: “Luis planteó que la reelección indefinida de los intendentes era un absurdo, lo cumplió y podemos decir con orgullo que también en eso cumplió la palabra y el compromiso con los vecinos. Juan que está parado sobre los hombros de un gigante. Tiene una tarea titánica, así que va a tener que llevar adelante con mucho esfuerzo y compromiso las mejoras sobre el camino recorrido por Andreotti en estos años".La nueva Costanera Municipal incluye espacios de recreación y esparcimiento, un amplio playón de estacionamiento, un sector exclusivo para pescadores, nuevos senderos, juegos, mobiliario urbano, parquización, sanitarios y aguas danzantes con un circuito hídrico proveniente de un reservorio.Estaban presentes funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal; concejales; consejeros escolares, miembros de los Bomberos Voluntarios de San Fernando, Centro de Ex Combatientes de Malvinas, Entidades Intermedias, Fuerzas de Seguridad y vecinos.