HCD de Tigre: Juntos por el Cambio anunció como actuará ante la elección de autoridades

Tiene que haber una apertura de las autoridades del concejo deliberante para mejorar la democracia y lograr más consensos en Tigre

El próximo lunes asumirán en el HCD de Tigre los nuevos concejales electos. Tras la ceremonia de asunción, el flamante cuerpo deberá elegir al Presidente y otras autoridades. En ese sentido, el bloque de Juntos por el Cambio, que sumará nueve concejales, podría proponer un candidato a la presidencia o votar a favor de un candidato propuesto por otros bloques.En la última semana mucho se había especulado respecto a quién podría asumir la presidencia del cuerpo, debido a la cantidad de concejales que suma juntos por el cambio que podría haber definido la elección ante las ya conocidas diferencias entre Zamoristas y Masistas .Sobre cómo actuará el bloque macrista, el concejal Segundo Cernadas emitió el siguiente comunicado.Democracia es el gobierno de una mayoría que respeta a las minorías. Son necesarias las dos condiciones. Reclamamos que en el Concejo Deliberante se respete nuestra opinión porque para eso nos votaron y es un derecho que surge de la voluntad popular.Nuestro bloque de concejales ha respetado siempre la decisión de la mayoría y acompañó al ejecutivo permitiéndole obtener todas las herramientas legislativas necesarias para llevar adelante su gobierno. Lo hicimos aún señalando la mala calidad de la información, el poco tiempo para su análisis y la imposición de mayorías para la aprobación de las normas.La Argentina que viene requiere de mayor diálogo y acuerdos. En Tigre nuestro bloque pasó de 3 a 9 miembros y eso significa que llevamos la voz de más vecinos al debate de temas que nos interesan a todos.Hoy no vemos ninguna señal institucional de mayor apertura que ofrezca garantías para que esta necesidad de mayores acuerdos exista. Eso se reflejó en la reciente negativa a un tratamiento más profundo y democrático del presupuesto municipal y en la actual propuesta de renovación de las mismas autoridades que impulsaron ese tratamiento y que no permitieron un funcionamiento con mayor diálogo del Concejo.En este contexto de autoridades sin apertura optamos por abstenernos. Para ser claros, nos abstenemos en la elección del Presidente/a del Concejo y queremos decir con firmeza que el Concejo no es una escribania del Departamento Ejecutivo sino la representación de los vecinos.Confiamos que esta decisión, que no le impide al municipio contar con autoridades para funcionar institucionalmente, sirva para que haya un cambio de actitud política en las autoridades del concejo y que avancen hacia una gestión con más democracia, transparencia y acuerdos.En el Concejo Deliberante están los vecinos y hay una gran cantidad de Tigrenses que no quieren más imposiciones. Quieren que se los escuche porque tienen mucho que aportar en el bien común de nuestras ciudades.