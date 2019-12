Sergio Massa llamó a “caminar la Argentina del acuerdo” tras asumir la Presidencia de la Cámara de Diputados

Notas relacionadas: Notas relacionadas: - Juraron los nuevos Diputados y designaron oficialmente a Sergio Massa como nuevo Presidente de la Cámara

Luego de recibir el acuerdo de los presidentes de los distintos bloques tras ser propuesto por Máximo Kirchner, el ex intendente de Tigre tomó asiento en el sillón del estrado para dar su primer discurso como presidente de la Cámara baja.Tras una seguidilla de agradecimientos a los diputados que lo “honraron” al nombrarlo para la tarea, y también a su antecesor, Emilio Monzó, por el “trabajo maravilloso” que desarrolló, Massa señaló que asumió “la responsabilidad con humildad”, y aclaró que para él se viene “un tiempo de aprender” y de “trabajar codo a codo” con todos ellos.“Quiero que nos animemos a saltar la discusión estéril y fácil y debatamos políticas de Estado”, instó.En este sentido, llamó a “caminar la Argentina del acuerdo” y a “dejar atrás la Argentina dividida” ya que “en la pelea y en la división Argentina no tiene destino como país”.“Empieza una etapa y termina otra. Esa sucesión de etapas siempre abre esperanzas y sueños de millones de argentinos que hoy la están pasando mal y que esperan que cada uno de nosotros llevemos adelante la mejor tarea”, recalcó.Destacó que se compromete a “abrir el Congreso”, y prometió estar al lado tanto de los bloques pequeños como de los mayoritarios sin discriminación.“Los invito a que podamos recorrer el camino de los acuerdos y la construcción de políticas de Estado”, insistió sobre el final de su discurso.Minutos antes, Máximo Kirchner había hecho una enfática defensa de la postulación de Massa para el cargo de presidente, repasando su trayectoria política.“Tuvimos posiciones diferentes pero nunca perdimos la capacidad de diálogo. Siempre supimos que era una herramienta necesaria a medida que cada medida económica propagaba las consecuencias sobre la gran mayoría de la sociedad”, sostuvo.El líder de La Cámpora ponderó la heterogeneidad del bloque Frente de Todos que le tocará presidir desde ahora, y señaló que es el resultado de una muy trabajada “arquitectura electoral” que en adelante tendrá una “dimensión institucional” con Massa al frente de la Cámara baja.“Nuestra tarea es representar los intereses y cumplir la palabra empeñada en campaña. Porque venimos de una situación en que no se cumplió la palabra en campaña”, concluyó Kirchner.Por su parte, el presidente del Interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, apoyó la designación de Massa y afirmó que su espacio político ejercerá “la oposición más responsable de los últimos años”.“Van a tener en nosotros no a un enemigo, van a tener adversarios que nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos toca. Pero advertimos también que sólo si todos se hacen cargo del pedacito de pasado sobre el que se ha tenido responsabilidad se podrá construir un país para todos”, advirtió.En representación del interbloque Federal, Graciela Camaño valoró a Massa por su “capacidad de trabajo y gestión” y le pidió que dé lugar al debate de los proyectos presentados por los bloques minoritarios.