Tigre realizó testeos gratuitos y un mural para concientizar por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida

En el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, el Municipio de Tigre brindó a vecinos y visitantes testeos rápidos y asesoramiento personalizado en la estación de Trenes del distrito. El intendente Julio Zamora participó de la jornada junto al presidente de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, y representantes del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre Vih/Sida (ONUSIDA) Cono Sur. En una de las paredes linderas del lugar se descubrió un mural realizado por la artista local Coni Panizza, con motivo de concientizar y visibilizar la lucha contra la enfermedad."Es importante sensibilizar a la población. Con los test rápidos que se brindan en cada centro de salud y Hospitales de Diagnóstico Inmediato, damos herramientas a la comunidad porque de esa manera prevenimos y combatimos a la enfermedad", señaló Zamora y agregó: "Lo hacemos, además, con una muestra artística muy linda que nos regaló Coni Panizza y es motivo de orgullo. Brindar un mensaje a través de la cultura es una acción más que nos permite seguir llegando a los vecinos y continuar trabajando en un Municipio donde la salud es uno de los ejes más importantes".La obra inaugurada lleva el nombre “Enlazados Somos Más Fuertes”; refleja a varias personas jugando a saltar la soga, integrando a niños, jóvenes y adultos como símbolo que a todos les puede pasar; y que todas las personas son iguales vivan o no con VIH. Autoridades municipales entregaron a la artista una placa distintiva por su compromiso y colaboración con la causa.“Agradezco al Municipio de Tigre y a Trenes Argentinos por darme esta posibilidad. Como artista y vecina de Tigre para mí es un privilegio enorme poder intervenir esta pared, sobre todo por donde está ubicada. Me voy llena de satisfacción y amor por todo el apoyo que recibí", afirmó Panizza.“Por acá circula siempre mucha gente; y además la estación es un lugar de encuentro. Es importante que una empresa como la nuestra, que es pública y donde los usuarios son todos los argentinos, se comprometa y trabaje con el Municipio para que se difundan este tipo de acciones que hacen bien a la gente", señaló Orfila, quién también recibió de manos del intendente una placa a modo de reconocimiento.Los testeos brindados de forma gratuita estuvieron a cargo de profesionales de la salud especialmente capacitados, que distribuyeron además folletos con información y preservativos."El arte y la creatividad es una forma de comunicar y de llegar desde otro lugar, concientizar, visibilizar y humanizar. Celebramos a la artista y al Municipio por involucrarse en la respuesta del VIH Sida en la Argentina", comentó Clarisa Brezzo, asesora en información estratégica para ONUSIDA Cono Sur.El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) puede no presentar síntomas durante mucho tiempo, sin embargo, a largo plazo debilita las defensas y es consecuencia de la aparición de otras enfermedades. En los resultados tardíos, el tratamiento es más complejo. Las personas que son diagnosticadas tempranamente, además de acceder a los controles y tratamientos en forma gratuita, pueden lograr que sea una infección crónica y llevar una vida saludable.Presente en la estación, la concejala Gisela Zamora, expresó: "Este mural busca sensibilizar e informar a los vecinos sobre la importancia de realizarse el test rápido de VIH", y recordó que el estudio está disponible en los 22 centros de salud del Municipio y en los Hospitales de Diagnóstico Inmediato, los 365 días del año.Por su parte, el Coordinador del Programa VIH, ITS y Hepatitis Virales de Tigre, Sebastián Vázquez Montoto, indicó: “Es una alegría estar inaugurando este mural que ya es un bien de todos los vecinos y visitantes de Tigre; Habla de que hay seguir adelante, creciendo y que vamos a estar todos enlazados, apuntando a la inclusión y a menos discriminación que es lo que mata en relación al VIH”.El Día Mundial del Sida se conmemora el 1 de diciembre de cada año, y es una jornada dedicada a dar a conocer los avances contra la pandemia causada por la extensión de la infección. La fecha fue elegida en la Cumbre Mundial de Ministros de Salud de 1988, dentro de los programas para la prevención del síndrome, y además ese año se declaró como el 'Año de la Comunicación y Cooperación sobre el Sida'.En busca de mejorar la accesibilidad al diagnóstico, Tigre ofrece el Test Rápido de VIH, con resultados en 20 minutos, en los 22 centros de salud del distrito. Además, pone a disposición dispensadores de preservativos gratis en centros de salud, dependencias municipales, escuelas e instituciones. Los interesados en obtener más información pueden comunicarse a través de la línea gratuita 0800-122-TIGRE (84473) o al 5282.7555 – vih@tigre.gov.arParticiparon también del encuentro: el secretario de Salud, Fernando Abramzon; el subsecretario de Salud, Juan Manuel Carballido; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la subsecretaria de Cultura, Milagros Noblia Galán; la directora general de Medicina Preventiva, María José Viani; la directora general de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Marcela Jáuregui; la directora general de Programas Alimentarios, Verónica Suárez; demás autoridades