Unión Sanfernandina presentó su temática para el Gran Corso Familiar 2020

Como cada año, la escuela de samba Unión Sanfernandina presentó, ante un público que colmó las instalaciones del Cuartel de Bomberos de San Fernando, el tema musical 'Nocte: historias para no dormir' y los trajes que se utilizarán en el Gran Corso Familiar 2020. El Municipio apoya esta iniciativa formada por vecinos e inspirada en comparsas como las de Gualeguaychú, Corrientes y Río de Janeiro.En el evento, el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, expresó: “Los vecinos esperan el Carnaval en el que Unión Sanfernandina brinda contención, integración y un lugar de diversión, que es lo que queremos en San Fernando. El Intendente Andreotti permanentemente nos pide que estemos cerca del vecino, y el Municipio está cerca en un montón de áreas: el deporte, la cultura, la salud, como cuando inauguramos hace poco un Hospital, y también el Carnaval de San Fernando -el mejor de la provincia de Buenos Aires- es parte de la cultura”.“No lo hicimos solos, sino con el conjunto de los vecinos, que acompañan y cuidan su Carnaval, y la pasan bien junto a toda la familia en un día de diversión gratuito. De a poco fue creciendo en conjunto, y eso le permitió ser el mejor Carnaval. Hoy, faltando 5 o 6 meses, la gente nos demanda, quiere saber cómo será el Carnaval 2020 y hoy presentamos parte de lo que será. Inclusive las 30 murgas que están participando de Murgas en Red, que son una parte fundamental porque integran a cada barrio de esta comunidad tan linda que es el Municipio de San Fernando”, concluyó Santiago Aparicio.La Diputada Nacional electa Alicia Aparicio, quien también estuvo presente, agregó: “Este es el cuarto año que la escuela de samba Unión Sanfernandina hace el adelanto de lo que será el Carnaval 2020, y cada año es mejor. Acabo de ver un trabajo enorme de todo el equipo, en los trajes, en la música, las letras, y los músicos de la batería. Este año se obtuvo el primer premio en Ballet en Gualeguay, así que cada año se superan los artistas, los pasantes; este año desfilarán 350 vecinos. Estamos muy contentos porque esta es una comparsa que contiene, y aparte el Carnaval de San Fernando -el espectáculo más grande- tiene más de 30 murgas de los distintos barrios nucleadas en su Red de Murgas. Estoy muy contenta, porque he vi una muy buena presentación de mucha calidad”.También estuvieron presentes otras agrupaciones especialmente invitadas. Yeito Molina, de la batería La María, de Capilla del Señor, dijo: “Tenemos una escuela de samba hace 12 años. Para nosotros, San Fernando es nuestra segunda casa; hace tiempo que venimos a los Carnavales de acá compartiendo con el tambor; la verdad que es una experiencia muy buena, estamos súper contentos que nos puedan recibir y por la manera que lo hacen”.Y el Director de la Batería, Cachi, agregó: “Hoy vinimos 20 integrantes, pero somos una batería de casi 40. También participamos de los Carnavales de Capilla del Señor, nuestro pueblo, pero siempre estamos movilizándonos por distintos carnavales. Gracias por la buena onda con la que siempre nos reciben en San Fernando”.La Reina del Carnaval 2019, Romina Ambrosio, destacó: “La verdad que es una noche fantástica, para que la gente no se la pierda; es un evento gratuito y libre en el que se presenta la nueva canción, la nueva temática, y los nuevos trajes que están fantásticos. Las expectativas para 2020 están con todo, cada año se supera, y la gente cada vez más alegre compartiendo con nosotros”.Tiziana Díaz, la Reina de Batería de Unión Sanfernandina, dijo entusiasmada: “Estoy súper feliz de ser parte de esto. Este año salimos primer puesto en Ballet y Batería en Gualeguay, y yo cuarta como Reina de Batería. Esperamos verlos a todos, los invitamos al Carnaval 2020 de San Fernando”.Eduardo, Director de la Batería de la escuela de samba Alegría zona sur junto a Eliana, Reina de Batería, dijo: “La verdad que estamos muy contentos por la invitación, la organización y la hospitalidad. Nos trataron muy bien, estamos muy contentos y sorprendidos por el gran trabajo que vienen haciendo año tras año y se viene desarrollando muy lindo. Muy agradecidos por invitarnos siempre”.