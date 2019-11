El HCD de San Fernando reconoció a los concejales que concluyen su mandato

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando tomará nueva forma el próximo viernes 6 de diciembre a las 19hs, cuando asuman sus bancas los nuevos concejales. Previo a las asunciones, los ediles salientes fueron homenajeados por el cuerpo legislativo entero por su dedicada labor en el período 2015 a 2019. Recibieron una distinción especial, y tuvieron la oportunidad de dar mensajes de despedida.El Presidente del HCD, Santiago Aparicio, manifestó: “Les trasmitimos el agradecimiento del Intendente Luis Andreotti y al pueblo de San Fernando por la confianza que nos depositaron, también por darme una nueva oportunidad renovando mi concejalía. Queremos además agradecer a todos los empleados del Concejo Deliberante que la verdad que trabajan muy bien y se hace ameno el día a día”.El edil saliente del Frente Renovador, Leandro Ipuche, finalizó un largo ciclo desde el 2011 siendo miembro del Concejo Deliberante. “Realmente hemos tenido una linda temporada, desde el 2011 que logramos acceder a la Intendencia con la gestión del Intendente Andreotti. Para mí en lo personal, fue poder realizarme ante tantas inquietudes que tenía respecto a lo urbano y su gente. Estor satisfecho de haber podido acompañar a este equipo que logró semejante transformación de San Fernando”, expresó.Por su parte, el concejal saliente del bloque de Unión Ciudadana, Ignacio Álvarez, sostuvo: “Agradezco a todos los vecinos de San Fernando que me dieron a mí y a los concejales la posibilidad de representar sus sueños e intereses. Quiero destacar que este cuerpo legislativo ha tratado siempre de proponer, defender valores y acercarse a la comunidad. Creemos que dejamos un San Fernando mejor que el que recibimos y seguiremos trabajando en función de eso”.Sebastián Salvador, concejal saliente de Cambiemos, también compartió sus sensaciones: “Una linda despedida como concejal, ahora me toca ocupar un rol como Diputado Nacional, pero San Fernando sigue siendo mi casa. Fue una sesión emotiva porque fueron cuatro años intensos de trabajo y nos vamos con la conciencia tranquila de que hemos hecho lo mejor para la ciudad. Fueron muy buenos bloques y se han logrado muchos consensos beneficiosos para la comunidad”.Los concejales que no renuevan su banca en el HCD de San Fernando son Leandro Ipuche, Carlos Retegui, Ignacio Álvarez, Sebastián Salvador e Ignacio Semenzatto. Mientras que los ediles Alicia Aparicio y Alex Campbell, solicitaron la renuncia para poder ocupar sus respectivos cargos como diputados a nivel nacional y provincial.Santiago Aparicio concluyó: “Este cuerpo legislativo que ejerció del 2015 al 2019 ha demostrado una gran honestidad de cara al vecino. En estos 12 años que he estado en el HCD he visto pasar varios legisladores, pero este es un cuerpo que ha trabajado fuertemente, generando consenso y compromisos. En la transformación de la ciudad que hizo el Municipio este Concejo Deliberante fue participe. Los invitamos a seguir participando en política que es lo que saben y deben seguir haciendo por el beneficio de San Fernando”.