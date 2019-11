Se presentó la sexta edición de Tigre Photo Art Seven Days

En el(HCD), el Municipio y el Foto Club Tigre realizaron la presentación del ciclo “Tigre Photo Art Seven Days”, que se extenderá hasta el sábado 30 de noviembre e incluye actividades para que todos los amantes de esta disciplina puedan sumarse y participar. A su vez,El ciclo contempla lightpainting en el Museo de Arte Tigre (MAT); una visita guiada por el casco histórico de la ciudad y charlas de interés para fotógrafos en el Foto Club Tigre.El cierre de la sexta edición de “Tigre Photo Art Seven Days” tendrá lugar el sábado 30 de noviembre de 14 a 20hs en la Casa de las Culturas, ubicada en Mitre 370, Tigre centro.Los participantes podrán fotografiar exposiciones de artistas de la Fundación Julio Bocca y modelos de la diversidad del prestigioso diseñador Roberto Piazza. También habrá proyección de audiovisuales de los artistas italianos Beatriz Mitsuko Cullen y Héctor Amato.La disertación final -también en la Casa de las Culturas- estará a cargo del destacado jurado de la Federación Argentina de Fotografía, Ricardo Martinuik.Esta propuesta es muy importante porque es una semana a pura fotografía. En esta oportunidad la presentación del Seven Days coincide con la entrega de diplomas a los más de 170 alumnos egresados en el club durante este año”Todo esto lo podemos realizar gracias al apoyo que nos brinda el Municipio de Tigre y especialmente el intendente Julio Zamora.Estamos muy contentos de recibir a todos los miembros del Foto Club Tigre y a sus alumnos que participarán del concurso que tendrá una duración de 7 días, es una alegría acompañarlos y abrirles las puertas del ConcejoEl Municipio siempre está presente en todo lo que tenga que ver con la cultura, la educación y el crecimiento de nuestros vecinos.