Ducoté recorrió los trabajos de reordenamiento urbano de la ruta 26

Al respecto, el jefe comunal manifestó: "Seguimos haciendo mejoras que faciliten que el transporte público no congestione un acceso crítico como es este de Panamericana y Ruta 26. La expansión de la calzada y los nuevos refugios brindan un mejor entorno para los pasajeros que viajan a diario y una mejor circulación de los vehículos"



En este sentido, la titular del área, Claudia Guerrero, destacó: “Esto mejora notablemente la seguridad vial, la seguridad ciudadana y agiliza los tiempos de aquellos que viajan en transporte público. Es una zona que se desarrolla como un centro de transferencia con muchos cruces peatonales. Por ello, reordenamos el bajopuente con la distribución de carriles e instalamos los nuevos refugios con la nueva dársenas y los pusimos en valor con la iluminación y la información al usuario”.



Por su parte, el Secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias, remarcó: "La dársena fue construida en hormigón para que resista el peso de los colectivos".



Para reordenar el tránsito, se colocó una dársena exclusiva para uso de transporte público sentido a Savio, por lo que se relocalizaron las paradas del bajopuente en esta nueva ubicación con la instalación de nuevos refugios. Los mismos cuentan con iluminación, cestos de basura, asientos y apoyos isquiáticos.



Además, se instalaron luces y cuatro nuevos refugios, permitiendo a los vecinos acceder cómodamente a las líneas que por allí transitan.



En tanto, el puente consta de tres carriles; dos destinados al ingreso a Del Viso y otro a Maquinista Savio. En este sentido, completa esta obra la intervención que ya se realizó sobre la ruta 26 con sentido a Escobar con señalamiento vertical y horizontal en los cruces más importantes.



Respecto a las colectoras, en la ascendentes se ubicaron las paradas de las líneas 510, 57 y 203. Y en la descendente, se colocaron dos refugios para reordenar el tránsito y otorgar comodidad de los vecinos que utilizan el transporte público.



Cabe señalar que, desde ahora, aquellos que vienen por colectora ascendente sentido a CABA, no podrán ingresar a la Autopista Panamericana (sentido a Pilar), ya no van a poder utilizar esa vía para ingresar a la 26, ni para cruzarla y continuar por colectora ascendente sentido a Pilar. Medida que evitará congestión.