Tigre conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres

El Municipio de Tigre volvió a alzar elpara conmemorar el. El intendente Julio Zamora acompañó a vecinos y vecinasy contó con numerosas actividades para concientizar sobre el flagelo.Además,, que tiene como objetivo promover el desarrollo económico independiente de quienes sufrieron violencia de género o buscan alcanzar su autonomía.La banda localmusicalizaron la jornada ante todos los presentes.Además, se hizo un minuto de silencio en memoria de aquellas víctimas de femicidios; y las autoridades locales reconocieron con diplomas y presentes a las integrantes del programa Municipal de Mujeres Emprendedoras por su lucha y compromiso.Entre las actividades, tambiénque simboliza la dureza de su madera, la solidez de nuevos vínculos y saberes; y en sus flores la sensibilidad y solidaridad por aquellas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad.Asimismo,y luego se colgó un gran pañuelo con la misma insignia en el Puente Sacriste. Las dependencias municipales permanecieron iluminadas en tono violeta.El Municipio realiza múltiples acciones como la promoción de los dispositivos DAMA, el servicio de SMS Alerta Tigre Género, la Comisaria y Fiscalía de la Mujer y el área de Fortalecimiento Familiar.Desde la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar se realiza la atención, asesoramiento y contención a mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas, ex parejas u otros miembros del grupo familiar.El objetivo de la asistencia es acompañar el proceso de empoderamiento de las mujeres para que, una vez identificadas las situaciones de violencia que padecen, puedan ponerle un límite a la misma a partir de la utilización de recursos tanto subjetivos como legales, articulando la implementación de políticas públicas que garanticen sus derechos y el acceso a la justicia.El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, fueron asesinadas por el terror de la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana, quien gobernó durante 30 años en lo que se considera que fue una de las tiranías más sangrientas de América Latina. En 1981, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, estableció esta fecha en conmemoración como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.Estamos muy comprometidos con la defensa de los derechos y la no violencia contra la mujer. Además, acompañamos al Programa Mujeres Emprendedoras que lleva 8 años, en el que brindamos a las mujeres que no tienen autonomía o sufren violencia de género un lugar para su desarrollo personal.Trabajamos con políticas activas de protección y asistencia, promoviendo la Fiscalía de Género en Tigre; y la Comisaría de la Mujer, con múltiples promotores que van por el barrio y les hacen conocer a las mujeres sus derechos y que se animen a denunciar para ir hacia una cultura de la paz e igualdad.Éste es un siglo donde las mujeres tomaron protagonismo para derribar barreras patriarcales; y no hay motivos para considerar desigualdad entre hombres y mujeres.Tigre es un Municipio que acompaña a las mujeres en cada una de sus demandas, entendiendo la diversidad de ellas y tiene un fuerte compromiso en erradicar la violencia de género. Por eso a lo largo del año se realizan distintas acciones que tiene que ver con sensibilizar y acompañar para que las mujeres tengan cada vez más conciencia sobre cuáles son sus derechos. Es importante que la comunidad se comprometa para luchar contra este flagelo







Las concejalas Florencia Mosqueda y Gladys Pollán y el concejal Rodrigo Molinos; la subsecretaria de Administración y Fortalecimiento Familiar, Silvia Cantero; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la directora general de Promoción y Fortalecimiento Familiar, Ximena Guzmán; la directora general de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Marcela Jáuregui; la directora general de Organizaciones Comunitarias, Carolina Murua; la directora general de Programas Alimentarios, Verónica Suárez; el director general de Mediación, Pedro Ridosz; la directora de los Derechos de la Mujer, Lorena Lobo; la directora coordinadora de Organización Comunitaria, Celia Geromel; demás autoridades municipales; agrupaciones de colectivo de mujeres; vecinos; entre otros.