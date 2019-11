Boca le ganó con claridad a Unión y trepó a la cima en soledad

Ramón “Wanchope” Ábila, a los dos minutos del primer tiempo, y Alexis Mac Allister, a los 10 del segundo, marcaron los goles del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.



Con este resultado, el conjunto de la ribera alcanzó los 28 puntos, tres más que Lanús y Argentinos Juniors, que mañana recibirá a Newell's en La Paternal y de ganar equipará a los “xeneizes”.



El experimentado Carlos Tevez, que estuvo en duda por una inflación en una muela, estuvo en el banco de los suplentes y no ingresó.



La Bombonera no escapó al tenso clima político que vive la institución “xeneize” a dos semanas de las elecciones y hubo cánticos cruzados entre las tribunas.



En cuanto al partido, Boca fue superior de principio a fin y contó con chances como para rubricar una goleada, pero entre la falta de puntería y las atajadas de Sebastián Moyano, no pudo lograrlo.



El conjunto “tatengue”, que sigue lejos, con 16 puntos, se mostró frágil y sufrió mucho la ausencia de sus centrales titulares, Yeimar Gómez Andrade y Jonathan Bottinelli, ambos suspendidos, ya que a la zaga central improvisada por Leonardo Madelón con Brian Blasi y Claudio Corvalán tuvo muchos problemas, sobre todo en los centros.

.

Todo de Boca en el primer tiempo.

Boca salió con mucha decisión desde el pitazo inicial y en apenas dos minutos Eduardo Salvio entró gambeteando al área rival y obligó al arquero Sebastián Moyano a volar sobre su derecha para enviar la pelota al córner.



El tiro de esquina fue lanzado desde la izquierda por Emanuel Reynoso, “Wanchope” Ábila apareció solo en el corazón del área y con un cabezazo estampó el 1 a 0.



El conjunto local no bajó el ritmo, siguió manejando la pelota y moviéndola de lado a lado frente a un rival frágil en defensa e inofensivo en ataque.



Sin embargo, pese a su pronunciado dominio, a Boca le costaba estar fino en los últimos metros del ataque para rematar el pleito.



Por el lado de Unión, recién a los 28 minutos progresó en ataque, cuando Federico Milo logró filtrarse entre las líneas rivales y pudo sacar un remate peligroso, bien atrapado por Esteban Andrada.



Pasado ese susto, los dirigidos por Alfaro retomaron la iniciativa y estuvieron cerca del segundo gol, a los 41 minutos, pero Moyano alcanzó a contener un zurdazo de Salvio, tras una buena combinación entre Ábila y Alexis Mac Allister.

.

Boca lo liquidó rápido en el segundo tiempo.

La tónica del complemento fue similar a la del primer tiempo y a los 8 minutos el arco de Unión se salvó por duplicado, primero con una gran atajada de Moyano ante un disparo de Mac Allister y a continuación con un certero cierre de Blasi sobre Ábila, en el que Boca pidió penal.



Pero dos minutos más tarde Moyano no pudo hacer nada para evitar el gol de Mac Allister, que definió con todo el arco de frente luego de una buena combinación ofensiva de Ábila y Nicolás Capaldo, uno de los mejores del partido.



El gol del ex Argentinos Juniors fue un golpe de nocaut para las aspiraciones de Unión, un equipo sin fuerzas ni reacción, mientras que los embates ofensivos boquenses continuaron.



A los 21 minutos, Moyano voló para tapar un cabezazo de Carlos Izquierdoz y más tarde, a los 28, salvó de manera providencial frente a Reynoso.



A esa altura del partido, ya había ingresado el italiano Daniele De Rossi para sumar minutos después de un largo parate por problemas físicos.



Los minutos pasaron, el elenco santafesino continuó sufriendo el partido y Boca siguió fallando en la definición, como a los 31 minutos, cuando Ábila no pudo conectar un centro de Sebastián Villa.

Sobre el cierre, el local tuvo dos tiros libres en la puerta del área que tampoco aprovechó: el de Reynoso pegó en la barrera y el otro, de Villa, pasó cerca de un palo.

.

La siguiente es la síntesis:

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Nicolás Capaldo; Alexis Mac Allister y Emanuel Reynoso; Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro.



Unión: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Brian Blasi, Claudio Corvalán, Federico Milo; Ezequiel Bonifacio, Jalil Elías, Nelson Acevedo, Gabriel Carabajal; Juan Cavallaro y Walter Bou. DT: Leonardo Madelón.



Gol en el primer tiempo: 2m Ábila (B).



Gol en el segundo tiempo: 10m Mac Allister (B).



Cambios en el segundo tiempo: 6m Franco Troyansky por Carabajal (U), 19m Daniele De Rossi por Mac Allister (B), 25m Franco Calderón por Milo (U), 30m Sebastián Villa por Capaldo (B), 33m Brian Álvarez por Cavallaro (U), 35m Jan Hurtado por Ábila (B).

Estadio: Alberto J. Armando (Boca).

Árbitro: Facundo Tello.