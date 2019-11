Claudio Zin disertó en Tigre sobre “La crisis económica y su impacto en el bajo peso al nacer”

El doctor Claudio Zin, ex ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ex senador de la República Romana y actual director ejecutivo del Centro Ítalo Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, disertó sobre los factores socioeconómicos y el impacto en el bajo peso al nacer.



Durante el encuentro, autoridades municipales reconocieron a Zin con una placa distintiva por su trayectoria y compromiso con la salud.



Además, previo a su exposición, recorrieron el laboratorio de simulación clínica que funciona en el hospital, a través de una técnica pedagógica que permite el entrenamiento de médicos, enfermeros y residentes en situaciones clínicas complejas, sin poner en riesgo a pacientes y profesionales.



En su conferencia, el doctor abordó sobre cómo la crisis socioeconómica ha impactado fuertemente en las epidemias, la calidad de vida de la gente, la disminución del bajo peso al nacer y otros factores sociales en relación a la realidad que se afronta.



Al respecto, el doctor Claudio Zin, señaló: “Siempre es bueno intercambiar experiencias con aportes desde el punto de vista global que pueden servir para tomar decisiones en el futuro. Agradezco al intendente Zamora por poder participar y hacer mi aporte a esta estructura sanitaria tan exitosa”.



Además destacó “Es importante que los profesionales de la salud se preparen porque en el futuro inmediato va a haber una alta incidencia de nacimiento de niños con bajo peso porque la crisis económica impacta sobre eso; y por eso el sistema de salud tiene que estar preparado para que esos casos no se conviertan en muertes”.



Por su parte, el secretario de Salud de Tigre, Fernando Abramzon, destacó: “Estamos muy contentos por haber contado con la presencia del doctor Zin que es un excelente profesional. Estas jornadas donde los profesionales nos seguimos formando y compartimos nuestras experiencias y conocimientos también son parte de todo este crecimiento”.