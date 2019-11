Inquilinos festejaron la media sanción de la Ley de Alquileres y exigieron que el Senado la vote la semana próxima

"Estamos contentos de tener la media sanción. Por otro lado, sabemos que esto va para largo y necesitamos que la ley se vote la semana que viene en senadores. Cuanto más se tarde, más se da lugar al lobby inmobiliario", sostuvo el dirigente en declaraciones a NA.



Para Muñoz, esto "no termina acá", sino que "empieza con esta sanción", ya que aún resta la aprobación definitiva en el Senado y luego "la reglamentación y el cumplimiento" de la ley.



El joven referente de Inquilinos Agrupados advirtió que "ayer mismo (por el martes) ha empezado un lobby del mercado inmobiliario muy fuerte para que esto no se transforme en ley", y explicó que "nada está garantizado en este momento en el Congreso".



"Hay un nivel de disputa muy grande. Estamos en el medio de una transición del Poder Ejecutivo, es todo muy complicado", admitió Muñoz, que afirmó que "si el jueves que viene no hay sesión, eso sería un indicio de que "se está tratando de que esto no prospere".



Sobre las posibilidades de que el Senado efectivamente trate a la brevedad la media sanción de Diputados, dijo que mantiene la "cautela" y que no se confía, porque es consciente que "el mercado tiene una capacidad muy grande para hacer lobby".



"Soy optimista en otros términos, respecto a que ya no se debe volver a atrás una discusión sobre una ley de alquileres en Argentina. A todos les quedó claro que es necesario que el mercado se debe regular", señaló.



Consultado por la agencia NA respecto de a qué legisladores le reconoce la decisión de haber impulsado el tema en el Congreso, mencionó en primer lugar al diputado Adrián Grana (FpV), y también destacó a Agustín Rossi, Máximo Kirchner y a la senadora kirchnerista Silvina García Larraburu, autora de un proyecto de alquileres que obtuvo media sanción en la Cámara alta y que perdió estado parlamentario.



"Destaco a los legisladores que acompañaron este tema por convicción. Y también reconozco a los que lo hicieron por motivos que no tienen que ver con las convicciones, como (Daniel) Lipovetzky", diferenció.



Sobre el presidente de la comisión de Legislación General, que articuló los acuerdos para encaminar un dictamen unificado, Muñoz dijo que "él se tenía que ir con una victoria del Congreso".



"Valoro lo que hizo en el último mes pero sé que fue también el que congeló el tratamiento durante los anteriores tres años", indicó.