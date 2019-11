Feria del Encuentro Cultural en Mariano Acosta

Las jornadas contaron con feria de emprendedores y artesanos, puestos de comidas regionales e internacionales, juegos recreativos y shows en vivo con bandas locales y artistas reconocidos.



El cierre del primer día estuvo a cargo de la cantante Johana, ex Viru Kumbieron, quien expresó luego de su actuación: “Fue mi primera vez como solista y la pasé genial. No esperaba tener esta reacción de la gente, espero que se vuelva a repetir”.

“Me parece perfecto todo lo incentive a que las personas salgamos adelante. Me pone muy contenta de que se le de oportunidades a las personas para que muestren lo que saben hacer. Es importante esta oportunidad que está dando Gustavo”.



“Merlo es como mi segunda casa” manifestó Alkla, quien brindó su show ante una multitud la segunda noche. El artista destacó la iniciativa del estado municipal en llevar adelante estos tipos de eventos: “Las Ferias son para que la gente emprenda y es muy bueno que vengan y apoyen”.



Por su parte, El Chinito, cantante popular surgido de nuestra localidad, se presentó el último día y deleitó a los presentes con sus temas de folklore; resaltó la “posibilidad que se les da a los jóvenes en estos espacios para que puedan mostrar su arte”.



“Estoy muy contento de estar al lado de los marianenses en este Aniversario de la localidad” declaró el Intendente Gustavo Menéndez. “Esta Feria del Encuentro Cultural hace que mucha gente pueda disfrutar de los distintos lugares de Latinoamérica gracias a la gastronomía y también la posibilidad de que conozcamos a nuestros artesanos. En estas jornadas se generan alrededor 1500 puestos de trabajo”, finalizó el jefe comunal.



La Feria del Encuentro Cultural es una iniciativa organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Merlo que tiene como objetivo potenciar el comercio local y brindar oportunidades de desarrollo a los emprendedores, en el marco de una fiesta al aire libre con la presentación de artistas locales y nacionales. Los feriantes encuentran en esta actividad nuevos clientes y posibilidades de crecimiento.