Con inversión municipal, avanzan nuevas obras en Don Torcuato

El Municipio de Tigre avanza con marco su plan de obras en barrios de todo el distrito. En Don Torcuato este, el intendente Julio Zamora monitoreó los trabajos para nuevos asfaltos y veredas vecinales.



"Nos parece esencial trabajar en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la comunidad. Continuaremos con estas obras porque nuestro objetivo es que los vecinos no pisen más calles de tierra", destacó el jefe comunal.



En el centro comunitario municipal, que funciona en la capilla Jesús Obrero, ubicada en Oro y Lamarca, se realizaron nuevas veredas, con el objetivo de facilitar la circulación a quienes asisten allí a los diversos cursos y charlas.



Además, se iniciaron tareas de movimiento de suelo en la calle Ventura de Martínez, entre Ituzaingó y Ombú, para un posterior asfaltado, que forma parte de un plan de 24 cuadras para el barrio.



Ante consultas o para más información, los vecinos pueden dirigirse de lunes a viernes de 8 a 16 hs a la delegación de la zona, en A.T De Alvear (ex ruta 202) 2681, Don Torcuato, o comunicarse a través del 4513-2524/2821.



El intendente estuvo acompañado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde y la delegada de Don Torcuato este, Mercedes García.