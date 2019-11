Jornada sobre prematurez en el HCD de San Isidro

La jornada científica, abierta a toda la comunidad, no solo pretendió crear conciencia sobre los derechos de los niños que nacen “antes de tiempo”, sino también movilizar a los miembros de los equipos de salud y a la comunidad toda, para garantizar su protección y cumplimiento efectivo.



El encuentro de este año, denominado “Tengo derecho a que se cumplan mis derechos”, contó con la presencia del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, el presidente del HCD de San Isidro, Andrés Rolón, el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gustavo Hirsch, la concejal Elvira Ares, el equipo de profesionales de “El Nido”, encabezado por la directora general María José Fattore y la actriz, modelo y conductora, Karina Mazzoco, quien es la madrina de la institución.



En carácter de presidente del legislativo local, Rolón dio la bienvenida y agradeció la oportunidad de ser sede de este importante encuentro anual.



“El tema de este año -Tengo derecho a que se cumplan mis derechos- es una buena oportunidad para, en familia, celebrar la vida. Debemos trabajar en equipo para que todos los niños tengan la posibilidad de desarrollarse con la mejor atención y un equipo de profesionales destacado”, afirmó, Rolón, y agregó: “Desde el municipio hay una clara política pública de Salud y el hospital infantil y el nido son reflejo de eso. El Nido tiene un desarrollo espectacular y un equipo de profesionales brillante”.



La Semana del Prematuro es una iniciativa, creada en conjunto entre UNICEF y la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, que comenzó hace 10 años y tiene como objetivo dar visibilidad al tema del nacimiento prematuro y su impacto sobre la salud pública y la sociedad.



Por su parte, el intendente de San Isidro expresó: “Es muy importante el trabajo que se realiza durante todo el año desde ‘El Nido', no sólo para brindar una excelente atención sino también para poder capacitar y concientizar sobre los derechos del prematuro. Estas jornadas son claves para intercambiar experiencias y seguir sumando herramientas que nos permitan continuar bajando el índice de mortalidad infantil”.



El encuentro de este año profundizó el derecho a recibir atención acorde a sus necesidades, el derecho que le asegurar el acceso a programas especiales de seguimiento y el derecho que tiene la familia de ese prematuro a obtener información y a participar en las decisiones sobre su salud.



La directora general de El Nido, María José Fattore, agradeció el compromiso de todos los presentes.



“Este año decidimos celebrar los 10 años de esta iniciativa, que nació en 2010 con la creación de los 10 derechos del prematuro. Elegimos un lema -Tengo derecho a que se cumplan mis derechos- que represente la pelea que damos para que cada niño y niña tengan una mejor atención”, aseguró Fattore.



A su vez, Karina Mazzoco destacó tanto a la institución como a los profesionales que trabajan en El Nido.

“Para mí es un honor muy grande ser la madrina de ‘El Nido'. Le tengo un cariño enorme a este lugar y no tengo más que elogios para cada profesional que trabaja en este espacio. Realmente, es muy emocionante la labor que se hace día a día para que la prematurez tome relevancia y los chicos tengan un futuro mejor”, completó Karina Mazzoco.



El encuentro contó con la participación de gran cantidad de profesionales de la Salud, que disertarán sobre diversos temas relacionados con la prematurez desde el contexto nacional, terapéutico, de sus derechos y el labor que se realiza a nivel municipal.