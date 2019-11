River pasó a Estudiantes (BA) Con dos fallos polémicos

El defensor Javier Pinola, a los 47 minutos de la etapa inicial, y el mediocampista Exequiel Palacios, a los 51 del complemento, marcaron los goles del elenco "Millonario", que se llevó un cheque jugoso de 3.150.000 pesos como premio por pasar de ronda, en un estadio "Kempes" colmado por 50 mil espectadores.



De esa manera, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo disputará la final frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, que horas antes superó en La Rioja por 1 a 0 a Lanús.



El árbitro Mauro Vigliano fue eje de dos jugadas polémicas: una tras cobrarle a instancias de su asistente una inexistente posición adelantada a Rafael Santos Borré que terminaba en el 2-0 para River, y la otra sobre el final del juego para Estudiantes cuando Diego Figueroa remató al arco, Franco Armani dio rebote y al intentar atraparla Lautaro Díaz marcaba el 1-1, pero le cometía infracción.



De esta manera, River intentará lograr este certamen por cuarta vez -segunda consecutiva- y convertirse así en el equipo más ganador, superando a Boca, mientras espera el encuentro final de la Copa Libertadores de América frente a Flamengo de Brasil, el sábado 23 de noviembre en Lima, Perú.



Asimismo, el conjunto de Núñez derrotó por primera vez en su historia a Estudiantes, que milita en Primera Nacional, ya que hasta este jueves se habían enfrentado tres veces, con dos triunfos del "Pincha" -uno por Copa Argentina en 2013- y una igualdad.

Como River tiene que jugar la final de la Libertadores el 23 de noviembre, el choque decisivo de la Copa Argentina no se jugará finalmente el 27 de este mes y pasaría para el miércoles 4 de diciembre.

.

Preocupación por la elaboración.

Era de esperarse que Estudiantes saliera con mucha intensidad para equilibrar las diferencias lógicas de técnica y tácticas entre ambos equipos.



El "Pincha" le plantó un esquema elaborado, que logró incomodarlo e inducirlo al error constante, sin darle comodidad a sus generadores de juego.



Apenas un par de remates de media distancia fueron lo más peligroso de un River que tuvo que esperar hasta la última jugada del primer tiempo para desequilibrar.



Con algo de polémica por una doble mano del defensor "pincha" y Fernández en la previa al córner, Pinola apareció para desviar tras una peinada de Martínez Quarta para poner el 1-0.



Del otro lado, el Estudiantes de Diego Martínez generó poco en ataque y buscó con transiciones rápidas, más algún tiro lejano como el de Montoya, que no preocupó a Armani.



El segundo tiempo no modificó la tónica del juego, con River casi sin sufrir y habiendo podido ampliar la ventaja, si no le hubiesen anulado el tanto a Santos Borré, que estaba bien habilitado.



Pero la mayor polémica se dio sobre el final, con Armani como protagonista dando un rebote largo tras un remate de Figueroa y después fingiendo una agresión que no existió cuando Díaz le quitó el balón para poner el empate que llevaba a los penales.



Esta es la síntesis:

.River 2 - Estudiantes (BA) 0.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Árbitro: Mauro Vigliano.

.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Estudiantes (BA): Facundo Altamirano; Leonardo Zaragoza, Hugo Silva, Paolo Impini, Gonzalo Goñi, Lautaro Montoya; Martín Garay, Matías Villarreal, Leonel González; Francisco González Metilli y Lucas Campana. DT: Diego Martínez.



Gol en el primer tiempo: 46m Pinola (R).



Gol en el segundo tiempo: 51m Palacios (R).



Cambios en el segundo tiempo: 14m Ignacio Scocco por Pratto (R); 22m Juan Fernando Quintero por Fernández (R) y Diego Figueroa por Zaragoza (E); 31m Lautaro Díaz por Campana (E); 35m Jorge Carrascal por De La Cruz (R); 39m Carlo Lattanzio por González (E).