15.11.2019 - 8:01

Argentina Sub 23 no tuvo piedad: goleó 14-0 a un combinado de Islas Canarias La Selección argentina sub 23 dio hoy una demostración de su poderío al golear por 14- 0 a un combinado local de Islas Canarias y jugará ante Brasil el próximo domingo la final del cuadrangular internacional que se celebra en España y que sirve de preparación para el Preolímpico de Colombia rumbo a Tokio 2020.