Comenzó una nueva edición del festival de Cine y Música de San Isidro

En las primeras décadas del siglo XX, en el cine mudo o cine silente, las películas se proyectaban con el acompañamiento de un piano o de orquestas en vivo. La ausencia de sonido sincronizado no se veía como una deficiencia, sino que definía la estética de un nuevo lenguaje artístico. Para vivir esa experiencia imperdible, el Municipio de San Isidro inauguró la XII edición del Festival de Cine y Música en los jardines del Museo Pueyrredón, en Rivera Indarte 48.La iniciativa, organizada y producida conjuntamente por la Subsecretaría de Cultura del Municipio y la Fundación Cinemateca Argentina, en la primera de sus cuatro veladas seguidas ofreció la película “El héroe del río” (1928). Con dirección compartida con Chuck Reisner, Keaton luchó contra viento y marea por el amor de su vida bajo la música de la Antigua Jazz Band, que acompañó sin fisuras con repertorio de Ellington, Joe K. Oliver, Fletcher Henderson y otros.“La gente fue haciendo suyo este festival que ya es un clásico de San Isidro. Un municipio que produce empatía y recibe gente de todos lados y de todas las edades a partir de este tipo de eventos culturales de nivel internacional y gratuitos, lo cual nos pone a todos en pie de igualdad”, expresó el intendente Gustavo Posse, que disfrutó de la primera jornada junto con los vecinos.“Es un ciclo para adultos y niños, eruditos y archivistas, y también para públicos nuevos que se acercan a estas obras maestras. Películas del siglo XX, pero muy actuales, porque el cine nació moderno, junto a la música contemporánea de artistas vanguardistas que componen sólo para estas funciones de tono presencial, que no se graban ni se filman. Es un festival que nos trascenderá y al que la gente no renunciará, porque ya es de todos”, sostuvo Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.Aires distendidos, la posibilidad, si se quiere, de llegar en bermudas y de adelantar la cena picando algo rico hecho ahí mismo, en el stand de un resto. “Hoy veremos dos cortos que deslumbraron a nuestros tatarabuelos y que se proyectaron en Buenos Aires en 1806 y en 1808, pero restauradas para el ciclo en 4K. Nos esperan tres noches mágicas y un cierre a todo Chaplin”, adelantó Marcela Cassinelli, presidenta de la Fundación Cinemateca Argentina, que celebra su 70° aniversario.Las proyecciones, gratuitas, son al aire libre en los jardines del Museo Pueyrredón, a partir de las 20:30. En caso de lluvia se trasladan al auditorio del Colegio San Juan El Precursor, en Gaboto 879, Bajo de San Isidro.Ubicado en la primera familia junto con su amiga, Jorge Tarravelia vecino de la zona, comento: “La idea es excelente, músicos de primer nivel que le dan sonido a clásicos inolvidables. Ojalá que sigan haciendo esta iniciativa que reúne a distintas generaciones”.Mientras comía pochoclos, Marta Di Pietro de San Isidro, expresó: “Esta propuesta es fabulosa, todos los años venimos en familia. Hay que valorar y destacar que sea gratuito para que podamos acceder. No tengo palabras para agradecerle al municipio”.“Estoy maravillada por este lugar, el Museo Pueyrredón es espectacular. Es la primera vez que vengo a este festival y me sorprendió el gran nivel. Sería muy bueno que otros municipios repliquen estas ideas de San Isidro. Los felicito”, completó “Pilar González, de General Pacheco, partido de Tigre.Noches de humor en cortosEl amante de la luna (Rëve á la lune), Francia, 1905. 6'Fatty y Mabel a la deriva. EE.UU, 1916, 30'Música interpretada por Marcelo KatzMarcelo Katz es pianista, arreglador y compositor. Estudió con los maestros María del Carmen Aguilar, Francisco Votti, Adriana de los Santos, Julio Viera, Gerardo Gandini y Leo Masliah. Su amplia formación le permitió tocar en el Ciclo de Música Contemporánea del Teatro San Martín y del CTC del Teatro Colón, acompañar al cantante Ignacio Copani, y ser pianista y arreglador de la Porteña Jazz Band. En 2016 fue coarreglador y codirector del ensamble 100 años de Ginastera, y fue comisionado por el Ministerio de Cultura de la Nación para ejecutar las obras de este maestro, junto a la cantante Ligia Piro.Compuso música para obras de danza y teatro, como Las criadas de Jean Genet, dirigido por Ciro Zorzoli, y Tarascones, dirigido por Gonzalo De María, e integra el proyecto Satidonio, junto a Damián Dreizik y Vanesa Wainberg, ganador en 2018 de la beca a la Creación del Fondo Nacional de las Artes.Marcelo Katz: piano, sintetizadores, percusión, efectos y programación sonora.Expedición Argentina Stoessel.Raid Buenos Aires-Nueva York- 1928-1930, 60'.Música interpretada por Soneros del Calamaní.Soneros del Calamaní nació en 2009 siguiendo el gusto por el son jarocho, género tradicional del sur de Veracruz, México. Viaja de punta a punta de Latinoamérica incorporando diferentes instrumentos (jaranas, requinto jarocho, violín, marimbol, leona, marimba de chonta y tarima); investiga en ese contexto los puntos en común con el folclore de la Argentina y Latinoamérica. La creación de nuevas canciones es parte fundamental de esta búsqueda en la cual la música de raíz y la versada popular son fuentes inagotables para la experimentación.Maritza Pacheco Blanco (violín jarana y voz), Nicolás Kühnert (flauta traversa, jarana y voz), Facundo Soto (leona, contrabajo y marímbula), Pedro Gamboa (jarana y voz), Edision Cochi (marimba de chonta), Gastón Carabajal (percusión) y Lautaro Merzari (guitarra de son, mandolina y voz). Invitados especiales, Teresa Fiorenza (voz y percusión) y José Lavallén (guitarra y lap steel).Carlitos cambalachero (The Pawnshop), EE.UU, 1916. 32'.Director: Charles Chaplin.Carlitos tramoyista (Behind the Screen), EE.UU, 1916. 23'.Director: Charles ChaplinLa calle de la paz (Easy Street) EE.UU, 1917. 24'.Director: Charles Chaplin.Música interpretada por Eliana Liuni.Multinstrumentista y compositora especializada en instrumentos de viento. Se formó con los docentes más importantes en su especialidad (Luis Nacht, Marcelo Moguilevsky, Carlos Goldberg y Ricardo Cavalli), y también en bandoneón con Lucía Ramírez y con Marcelo Delgado, Marcelo Katz y Diego Taranto en composición. Conjuga la música, el teatro y el cine, y es parte de reconocidos grupos nacionales e internacionales (Quique Sinesi Trío, Liliana Vitale Trío y Capitán Sanata). 