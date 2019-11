Pilar: Valeria Domínguez denuncia irregularidades en la transición municipal

La referente local del Frente de Todos, Valería Domínguez, denunció públicamente irregularidades en la transición municipal correspondiente al partido de Pilar. Los principales inconvenientes tuvieron lugar en la subsecretaría de Desarrollo Social, donde todavía no se ha podido concretar una reunión entre las autoridades salientes y entrantes. La reciente problemática ha generado una ola de desconcierto en base a lo que sucederá en las otras áreas de gobierno.



“Estamos teniendo serios problemas para llevar adelante la transición en Desarrollo Social. Hay una falta de voluntad importante por parte de la gestión actual y va encaminado con todo lo que fuimos viviendo en la última campaña electoral. Están emborrachados de poder y no piensan en la gente, es lamentable la situación que tenemos que atravesar una vez concluidas las elecciones”, señaló Domínguez.



Los encuentros de traspaso previstos en este sector no pudieron efectuarse como consecuencia de que gran parte del personal está ausente, con motivo de vacaciones. Por esta razón, el espacio político opositor ha direccionado nuevamente fuertes críticas hacia el actual jefe comunal y encargado de administrar las diferentes carteras municipales, Nicolás Ducoté.



Durante la reciente campaña electoral en vistas a las últimas elecciones de octubre, el Frente de Todos ya había denunciado una enorme cantidad de irregularidades respecto al aparato municipal del distrito. Por lo cual, una vez más tomó la decisión de hacer pública esta problemática y acudir a los diferentes medios de comunicación locales.



Es importante mencionar que en los comicios generales, efectuados hace aproximadamente un mes, el candidato a intendente por el espacio político opositor, Federico Achával, se impuso en las urnas con el 46,59% de los votos, por encima del 45,19% del oficialismo local. Si bien el resultado final se tornó ajustado, supuso una diferencia de más de 2500 votos por parte de los pilarenses.



Finalmente, quienes sí pudieron efectuar correctamente una instancia de transición en las últimas semanas fueron ambos líderes políticos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La reunión se llevó adelante en el salón V Centenario -ubicado en el primer piso el edificio comunal- y contó con una duración aproximada de casi una hora. En dicha oportunidad las dos partes dejaron claro los ejes fundamentales del traspaso previsto para el próximo mes.