Alicia Aparicio visitó el Congreso Nacional previo a su asunción como Diputada

El próximo 4 de diciembre asumirán sus bancas los diputados electos en las últimas elecciones generales del 27 de octubre. En este contexto, la legisladora del Frente de Todos, la sanfernandina Alicia Aparicio, visitó el Congreso Nacional para delinear su agenda de trabajo y definir las comisiones que integrará en función de la labor parlamentaria que tiene prevista.



Al finalizar las reuniones, Alicia Aparicio explicó: “Vamos a trabajar en la generación de proyectos de ley que contribuyan a poner a la Argentina de pie. Una de las comisiones en la que queremos trabajar es en la de Agricultura y Ganadería. Hoy analizamos la producción lechera en todo el país. Lamentablemente la industria láctea se ha visto afectada a lo largo de estos años por el descenso en la producción de litros de leche. Y además está la necesidad que tiene la población de consumir este alimento tan importante por los nutrientes que presenta”.



La diputada electa agregó: “Puntualmente trabajamos sobre la automatización de la industria lechera no solo pensando en los pequeños y medianos productores sino también en resolver temas vinculados al hambre en nuestro país. Tenemos detectado que la leche en polvo no se consume porque a los chicos no les gusta. Con la entrega de leche fluida a los establecimientos escolares o a los comedores barriales garantizamos que los niños tengan la nutrición necesaria. Además entraríamos en un círculo virtuoso en donde la producción lechera podría aumentar la producción no solo para el mercado interno sino para la exportación”.



Por su parte, la legisladora explicó que “uno de los beneficios de la automatización de los tambos consiste en la producción de leche no contaminada. La industria láctea ha sido muy castigada en estos años por la caída del consumo y la falta de acompañamiento por parte del Estado”.