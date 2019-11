San Fernando festejó el Día de la Tradición en el Museo de la Ciudad

Los jardines del Museo de la Ciudad de San Fernando, ubicado en Ituzaingó 1054, recibieron a cientos de vecinos y sus familias dispuestos a pasar una tarde agradable y disfrutar de un espectáculo cultural evocativo del Día de la Tradición.

La jornada contó con la participación de los grupos musicales “La Cuartada” y “Amargo por Favor”. Y también actuaron el ballet “El Ceibal” junto al Elenco Municipal de Danza.



Rodney Rodríguez Núñez, Coordinador del área de Cultura de San Fernando, destacó: “Estamos felices porque estos eventos que venimos desarrollando durante el año los hicimos de forma colectiva; convocamos a vecinos que tenían colecciones de cuchillos y de mates, junto a nuestros artistas y bailarines, y se generó este encuentro cultural a la tarde, mate de por medio y con nuestros Talleres de Panadería. Creemos mucho en estas fiestas colectivas, y más en estos momentos, donde nuestro Museo se llena de familias”.



Juan Carlos Romero, tercera generación de sanfernandinos y vecino, expuso sus trabajos: “Hago encabado de cuchillos, afilo, restauro, compro y vendo antiguos y nuevos. Algunas antigüedades quedan para mi vitrina; es un hobby. Esperemos que la tradición no se pierda nunca; agradezco al Museo por la invitación y espero que se repita”.



También se exhibieron en vitrinas colecciones de mates y antiguos cuchillos pertenecientes a Néstor Aguirre.



En tanto, la artista plástica Sandra Ciardelli expuso seis de sus obras: “Soy profesora de Dibujo y Pintura de los Talleres Municipales. Me gusta pintar arte gauchesco, caricaturas que tienen que ver con la vida de campo; cuento historias imaginarias que están en mi mente”.



Numerosos vecinos concurrieron a disfrutar la tarde en los jardines del Museo. Entre ellos, Vanesa, de Virreyes, quien opinó: “Está muy bueno que los chicos desde chiquitos sepan bailar folklore; me encanta. Y vine con mi amiga a hacerle el aguante a los chicos del ballet ‘El Ceibal'”.



Reina, uruguaya que vive en San Fernando desde hace 45 años, agregó: “Muy lindo todo lo que hay en San Fernando. Vine con mi esposo, mis hijos y nietos; y dos de ellos van a cantar en ‘Amargo por Favor”.



Y Nieves, de Victoria, concluyó: “Me gustan todas las actividades que hacen a lo largo del año, siempre trato de engancharme. Hoy aprovechamos la tarde, y el día nos acompañó”.