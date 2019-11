Horóscopo correspondiente al jueves 7 de noviembre de 2019

ARIES (21 DE MARZO 20 DE ABRIL)- Negocios que se están por concretar. Dará gran ayuda a amigos que le agradecerán mucho. Crecerá la expectativa por importante viaje que se realizará. En el amor búsqueda que trae alegría.Sugerencia: comprender que a través de una actitud calma las cosas van mejor.TAURO (21 DE ABRIL 21 DE MAYO)- Espera que llega a su fin. No se arrebate y sepa tolerar las opiniones ajenas. No manifieste ideas confusas en ámbito familiar, podría traer consecuencias.Sugerencia: la amplitud de pensamiento da más sabiduría de la que imaginamos.GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 JUNIO)- Capacidad de resolución frente a conflictos generados con papeles. La búsqueda de igualdad en los afectos no es común que se dé, hay que entenderlo aunque cueste.Sugerencia: saber ver en el otro la luz que tiene dentro y tratar de no juzgar.CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Vacación sentimental que ofrece alivio y comprensión. Los seres queridos vienen con buenas noticias. Se verá favorecido por una venta que se realiza y que usted no esperaba.Sugerencia: aprender a agradecer los momentos de armonía y de paz.LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Exigirse a sí mismo tanto es contraproducente. Trate de hacer lo que pueda frente a situación poco común que se plantea en lo familiar. Los apegos muy fuertes nos hacen sufrir, dejar ser al otro es la mayor muestra de amor.Sugerencia: entender que los celos demuestran debilidad.VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Llamado que sorprende, visitas inesperadas que le generan gastos. Trate de no exasperarse y asegura la paz de su familia con un cambio de actitud. Cuide su parte digestiva.Sugerencia: todo se sobrelleva de acuerdo a cómo se lo mire.LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- La capacidad de tolerancia libriana se verá comprobada hoy. No opine mal y sepa dejar pasar mal momento. Invitación propicia que llega. Una esperanza compartida que le hará bien.Sugerencia: tratar de minimizar los problemas no quiere decir negarlos sino tratar de soportarlos.ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Actitud de desconfianza de la que se arrepentirá. No siempre el ánimo de los demás es el mismo que el de uno, sepa dar respiro y pausas. Se compromete en el amor.Sugerencia: llame a persona que usted sabe que lo está esperando, le hará bien a los dos.SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Las ganas de divertirse le traerán sorpresas agradables. No está mal separar cuestiones laborales de personales, usted sabe que tiene buenos amigos, no se distancie.Sugerencia: la amplitud de tolerancia genera comprensión con uno mismo.CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Hay mar de fondo en ámbito familiar por negociaciones, sepa disculpar pero también dejar las cosas en claro. Sabría ganar posición deseada ante quien a usted le interesa.Sugerencia: apelar al buen tacto innato pero para producir paz y no problemas.ACUARIO (21 DE ENERO 19 DE FEBRERO)- Pista que le interesará y le dará solución en el campo de sus actividades. la inquietud pasa por lo afectivo que está que está movilizado por discusiones pasajeras pero reiteradas.Sugerencia: no vislumbre el final de las cosas, deje que sucedan si tiene que suceder, usted apunte a la solución.PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Respuestas que llegan y dan tranquilidad de persona que está lejos. No se desanime ante vulgar actitud de alguien que quiere desestabilizarlo. Muéstrese radiante, no tema.Sugerencia: sabrá cada vez mejor comprender a los demás cuando se muestran débiles o insensatos.