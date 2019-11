Alumnos de San Fernando sumaron experiencia con el Programa de Pasantías Municipal

El Municipio de San Fernando, llevó adelante una nueva edición del Programa de Pasantías Educativas, a través del cual más de 350 alumnos de escuelas secundarias estatales y privadas del distrito desarrollaron su primera experiencia laboral en alguna de las distintas áreas de la Comuna.El Secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso, encabezó el acto junto a la Subsecretaria de Educación, Mariana Miola y concejales. “Un año más de las pasantías no rentadas del Municipio de San Fernando con la participación de todas las instituciones educativas públicas y privadas del distrito. Esta iniciativa fue creciendo año a año desde el Municipio y de los colegios, porque hay una relación mutua con los directivos y alumnos”, expresó Traverso.En ese sentido, el funcionario destacó: “Estamos muy contentos de hacer el cierre este año con más 350 chicos que pasaron por las diferentes oficinas. Quiero agradecer a todas las secretarías y funcionarios por la predisposición y los conocimientos que les trasmitieron día a día a los chicos para que puedan cargar una mochila de herramientas al terminar esta linda etapa de escolar y pensar en un nuevo futuro”.Las escuelas que este año formaron parte del Programa de Pasantías fueron la Escuela Secundaria N° 8, Escuela Secundaria N° 10, Escuela Secundaria N° 12, Escuela Secundaria N° 13, Escuela Secundaria N° 14, Escuela Secundaria N° 21, Escuela Secundaria N° 23 y 27, Hogar Escuela María Jáuregui de Pradere, Colegio Parroquial San Pablo, Comunidad Cristiana, Alfonsina Storni, Winter Garden, Don Orione, San Esteban, Nuestra Señora de la Misericordia y Asunción de la Virgen.Alumnos de distintos establecimientos educativos opinaron respecto a esta posibilidad que les brindó el Municipio. Homero, del Colegio Pradere, quien realizó su pasantía en el área de Prensa, manifestó: “La pasé muy bien, me sirvió para tener una idea de cómo es trabajar y agregar a mi currículum una primera experiencia laboral. Lo recomiendo porque nos da herramientas para el futuro”.Su compañera Marianela, también opinó sobre la iniciativa: “Me recibieron genial, mi experiencia fue buena porque aprendí mucho y me dieron consejos profesionales importantes”.Asimismo, Enzo, de la Escuela Nº 21, consideró: “Los chicos me integraron rápidamente, aprendí muchas cosas y sobre todo cómo funciona un espacio de trabajo”.Juan Pablo, de la misma escuela, agregó: “Mi experiencia fue buena, me encantó la dinámica de trabajo entre el periodismo, la fotografía y el diseño. A partir de esta pasantía me decidí por estudiar Fotografía y Artes Visuales”.Por su parte, Luca, de Colegio Nuestra de la Señora Misericordia, expresó: “Fue una muy buena experiencia, aprendimos un poco de todo lo que hacen. Me llevé muchas cosas que me van a servir para mi futuro profesional y laboral”.Las áreas donde se desempeñaron los alumnos fueron Ingresos Públicos; OMIC/Defensa del Consumidor; Atención al Vecino; Jardines Maternales, CEIM ‘Sumate' y Taller Protegido; Polideportivos; CUM; Teatro Martinelli; Turismo; Centros de Salud, Hospital Oftalmológico y Zoonosis; Obras Municipales; Prensa; Espacios Públicos; Tránsito; Economía; y Asesoría y Letrada.Durante el acto se entregaron los certificados de asistencia y una banda de ensamble del Colegio Pradere fue la encargada del cierre musical.Por último, Carlos Traverso resaltó: “San Fernando es un Municipio de puertas abiertas, eso es lo que nos pidió el Intendente en estos 8 años y hemos logrado tener estos exitosos programas tanto en educación, deporte y cultura. Los chicos son el futuro de nuestro país y es importante que sigamos incentivándolos”.