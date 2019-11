Las elecciones de Boca se harán el 8 de diciembre en La Bombonera

Las elecciones en Boca, para elegir al sucesor de Daniel Angelici, se harán el 8 de diciembre, en “La Bombonera”, según resolvió ayer por la noche la Comisión Directiva del club.Los dirigentes boquenses definieron que el acto eleccionario se realizará el domingo 8, luego que el primer equipo juegue de visitante ante Rosario Central el sábado 7, en el horario de 9.00 a 18.00 horas.Estarán habilitados los socios, ya que los adherentes no tienen derecho a votar y los activos que lo hagan deben tener, como mínimo, dos años de antigüedad (se considera desde el 31/10/17).No obstante, la cantidad de asociados habilitados para votar será numerosa: 87.700.En la última elección, la que se realizó el 6 de diciembre de 2015, en la que Daniel Angelici fue reelecto, emitieron su voto 26.136, y fue considerada una cifra récord.A partir de este anuncio las listas deberán presentarse en un máximo de 15 días, y la fecha límite será el miércoles 20, hasta las 24 horas.Los candidatos a presidente deben integrar una Agrupación y además, tanto el que encabece la lista como el vicepresidente y los integrantes de la futura Comisión Directiva, deberán responder con su propio patrimonio el estado patrimonial de la Institución.Hasta el momento son cinco los candidatos que anunciaron que irán por el sillón de Brandsen 805.La fórmula oficialista será Christian Gribaudo-Juan Carlos Crespi, mientras que por la oposición se presentarán Jorge Ameal- Mario Pergolini; José Beraldi-Royco Ferrari; Víctor Santa María- Santiago Carreras y César Martucci, quien todavía no anunció su vice 1º y además todavía no tiene una Agrupación para presentarse.