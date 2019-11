Tigre recibió a la cuarta edición del Ironman 70.3 Buenos Aires South American Championship

El distrito puso a disposición personal del Centro de Operaciones Tigre, profesionales del Sistema de Emergencias Tigre, Defensa Civil, bomberos, socorristas acuáticos y buzos de apoyo.

www.elcomercioonline.com.ar

Tigre vivió la fiesta de la cuarta edición del triatlón Ironman 70.3 Buenos Aires South American Championship, en el que, con un tiempo de 3 horas 37 minutos y su compatriota, con una marca de 4 horas 07 minutos. La competencia reunió a más de 1600 atletas de todo el mundo, en un circuito que incluyó 1.900 metros de nado, 90 km de ciclismo y 21 km de running.El intendente de Tigre,, quien entregó la medalla a los campeones, señaló: “Estamos muy contentos de poder ser nuevamente la sede de esta competencia, ya por cuarto año consecutivo. El trabajo metódico que hicimos junto a Nordelta y los organizadores de Ironman dio sus frutos, porque logramos que todos los deportistas compitan en las mejores condiciones”.en la mañana, en Puerto Canoas, Nordelta. Allí, los atletas dieron comienzo a la competencia con la etapa de natación. Luego continuó con el circuito de ciclismo, que consistió en 2 vueltas de 45,5km por Nordelta - Camino de los Remeros - Avenida Liniers - Acceso Tigre y un retorno hasta Ruta 27 y Aristóbulo del Valle (Benavídez), donde se dio inicio a la segunda vuelta. Por último, los competidores emprendieron la etapa de pedestrismo en Nordelta, en donde contaron con el aliento de sus familias, amigos y el público seguidor de la especialidad.Respecto de su segundo triunfo,expresó: “Estoy muy contento de llegar acá y ganar la competencia, acompañado por todos los fans de Sudamérica. En la última etapa de la carrera había mucha gente alentando así que estoy más que agradecido, fue una gran experiencia”. Por su parte,señaló: “Me siento orgullosa del resultado. Es mi primera vez en Argentina y Sudamérica, por eso estoy muy contenta. Mi parte favorita de todos los Ironman son los fans y todas las personas que nos vienen a apoyar, es un placer estar en Tigre”., en la categoría masculina: el español, con 3 horas 38 minutos y el brasileño, con 3 horas 43 minutos; y en la categoría femenina: la brasileña, con 4 horas 17 minutos 28 segundos y la canadiense, con 4 horas 17 minutos 39 segundos., que se disputará el próximo año en Taupo, Nueva Zelanda. Además, contó con la presencia de destacados triatletas como: Bárbara Buenahora, única deportista nacional en conseguir un título en Iroman; Flavio Morandini y Mario De Elías, quienes resultaron los mejores argentinos, en el octavo y noveno puesto., regente del Polideportivo General Belgrano, participó de la competencia y logró alcanzar un tiempo de 4 horas 59 minutos. Sobre su desempeño, comentó: “Estoy muy agradecido por esta oportunidad que nos da el Municipio de participar de esta competencia tan importante en nuestra ciudad. Es mi tercer Ironman; me estoy preparando para el full de Mar del Plata. Es un plus poder entrenar y correr acá”.Además, la prueba contó con un equipo de rescate cardíaco -personal entrenado y desfibrilador automático en vehículos de intervención rápida- distribuidos cada 4 minutos de recorrido. Para que el desarrollo de la competencia no afectara a los vecinos de la zona donde estaba trazado el circuito,Acompañaron la competencia: los concejales Gisela Zamora, Rodrigo Molinos y Luis Samyn Ducó; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Gobierno, Mario Zamora; el secretario de Salud, Fernando Abramzon; el subsecretario de Deportes, Mariano Lorenzetti; el subsecretario de Tránsito y Transporte, Oscar Scotto; el presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián Pintos y el director ejecutivo de Nordelta, Diego Moresco.