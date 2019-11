San Isidro celebró Halloween

Ayer por la tarde, cientos de chicos disfrazados de personajes de terror, superhéroes y caricaturas colmaron la Plaza 9 de Julio de Martínez, y se divirtieron intercambiaron golosinas y jugando mientras festejaban Halloween, la tradicional Noche de Brujas.Padres y abuelos no se quedaron atrás, y también se disfrazaron para acompañar a los niños y niñas en una tarde especial que se festejó a pura música y baile.“La estamos pasando muy bien, súper contentos. La gente está con ánimo de festejar con los chicos, más allá de que sepan o no de qué se trata Halloween. Me encanta cómo lo organizaron”, comentó Deborah Fonseca, de San Isidro.A su lado, Natalia Gónzalez de Martínez agregó: “La verdad juntar gente en una plaza es algo muy tradicional y está bueno que eso se use para que los chicos encuentren un espacio para relacionarse. Todos los festejos son válidos, los niños están expresándose y disfrutando disfrazados”.Las actividades típicas de Halloween son el famoso dulce o truco y las fiestas de disfraces, además de las hogueras, la visita de casas encantadas, las bromas, la lectura de historias de miedo y el visionado de películas de terror.“Me encanta pedir dulces. Los disfraces son muy lindos”, comentó Catalina Bossi, de siete años.“La estoy pasando re bien. Intercambiando dulces y viendo los disfraces del resto, que me parecen lindos. Estamos jugando mucho”, dijo Oliver, de nueve años.A lo largo de la jornada, se buscó especialmente que los niños puedan recibir un ejemplo de compañerismo, como oportunidad para valorar la cultura del encuentro.