Kicillof se reunió con intendentes peronistas en Tigre

Durante el encuentro, se repasaron los resultados electorales y luego el gobernador electo puso a los intendentes al tanto de su diálogo con Vidal.“Después de una época donde parecía que estaba sellada la suerte de la Argentina, el peronismo consiguió darle a nuestro pueblo una victoria espectacular en la Provincia de Buenos Aires y en el país”, destacó el ex ministro de Economía.Kicillof resaltó la construcción del Frente de Todos como expresión electoral para canalizar el “enorme descontento que había en el pueblo”.“Cuando uno dice a qué le ganamos, definitivamente le ganamos al neoliberalismo, y a la posibilidad de que esto continuara. No fue largo (el ciclo macrista) gracias a la lucha, el trabajo, la política y finalmente a la democracia y la elección”, consideró.Por último, Kicillof llamó a los intendentes a trabajar en conjunto y a estar “a disposición” de la gente para llevar “soluciones” a los bonaerenses.“Venimos a reivindicar la política y al Peronismo en la Argentina”, remató Kicillof.Al cabo del foro de intendentes, el dirigente kirchnerista tomó contacto con la prensa y puso énfasis en la herencia de “crisis” que recibirá a partir del 10 de diciembre.A la hora de destacar el aspecto más crítico que deberá afrontar su gestión una vez que tome las riendas, Kicillof señaló la “emergencia alimentaria” y los “problemas de hambre”.“La emergencia alimentaria no puede esperar. Hay muchísimas familias que no tienen las cuatro comidas diarias, sobre todo menores. Los comedores sociales están abarrotados”.En tanto, advirtió que con la eliminación del plan “Precios Esenciales”, ya se están registrando “aumentos del 15%” en alimentos.En otro orden, volvió a rechazar el aumento del 25% en las tarifas de electricidad que Vidal autorizó para fin de año.“La energía tiene que poder pagarse y las ganancias de las empresas deben ser razonables y no extraordinarias”, completó al respecto.Formaron parte de la reunión los intendentes Julio Zamora (Tigre); Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gabriel Katopodis (San Martín), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Marrio Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), entre otros dirigentes como, también, el diputado electo Sergio Massa.