Kicillof reunirá en Tigre a los intendentes electos del Frente de Todos

La cita será en Tigre al mediodía, y la idea del ex ministro es que los jefes comunales electos compartan con él un diagnóstico sobre cuáles son los problemas más urgentes a resolver en el corto plazo, cuáles son los temas que podrán abordarse en un mediano plazo y, finalmente, qué aspectos podrán esperar al largo plazo, pudo saber NA.Este encuentro se da en el marco de la transición que tendrá su puntapié inicial este jueves por la mañana entre la gestión saliente de Vidal y la entrante.Según se dio a conocer el martes, los encargados de llevar adelante la transición de parte del equipo de Kicillof son el ex secretario de Comercio, Augusto Costa; el ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Carlos "Carli" Bianco; el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Federico Thea; y la politóloga especialista en Educación