Domínguez: “Achával va a liderar la transformación definitiva de Pilar”

La concejala electa por el Frente de Todos en Pilar, Valeria Domínguez, hizo referencia a los resultados favorables obtenidos por el espacio político opositor en los comicios generales del pasado domingo. “Comienza una etapa de cambios positivos para nuestros vecinos y Federico (Achával) será el encargado de liderar esa transformación en el distrito. Desde el lugar que nos corresponde vamos a acompañarlo lo mejor posible”, señaló.Además, Domínguez dejó ver su alegría por la enorme victoria propiciada frente al intendente, Nicolás Ductoté. En este sentido, agregó: “La gente nos regaló un triunfo hermoso en las urnas y es el resultado de lo que fue la campaña electoral en cada uno de los barrios de Pilar. Trabajamos muy duro estos meses con el propósito de llevarle a todos los vecinos nuestras propuestas”.Por otra parte, la concejala electa por el Frente de Todos en Pilar habló de la definición ajustada en el distrito de zona norte del Gran Buenos Aires. “Quedamos sorprendidos por la escasa diferencia pero lo tomamos con calma. Esperamos hasta el final, convencidos de que habíamos hecho las cosas bien en todo este tiempo. Lamentablemente no puedo decir lo mismo del aparato municipal, que se dedicó exclusivamente a utilizar diversas artimañas para perjudicarnos”, sostuvo.En relación con su nuevo rol como concejala, Domínguez se mostró entusiasmada y con ganas de comenzar a trabajar en lo inmediato. “Es una obligación hermosa que esta comunidad me ha regalado. Le voy a sacar el mayor de los provechos en todo este tiempo. Ya tengo algunas iniciativas pensadas para presentar en las diversas sesiones”, destacó.Finalmente, la referente del Frente de Todos en Pilar, llenó de elogios a todos los militantes y fiscales que participaron de los últimos comicios generales. “Han estado presentes durante toda la campaña y el domingo no iba a ser la excepción. No hubiéramos logrado nada sin su trabajo, en beneficio de todos los pilarenses”, concluyó.