Un niño de once años murió tras ser golpeado durante una pelea en una escuela de Zárate

Tras salir de la Escuela 35 a la que asistía y ser buscado por su madre, el chico, llamado Lautaro, fue llevado el viernes por la noche al Hospital San José, la vecina localidad de Campana, tras manifestar fuertes dolores en el pecho y sangrado de nariz.Una vez en el centro asistencial, los médicos le indicaron a la madre del menor, llamada Leonela, que había muerto a causa de un paro cardíaco.“Tres veces me preguntaron si había recibido un golpe. Yo no tenía idea, les dije que no”, contó la mujer en declaraciones a varios medios.Poco después se enteró por comentarios de otras madres, que hubo una pelea entre varios chicos en la misma jornada en la que ocurrieron los hechos.Leonela aseguró que la maestra nunca le comunicó lo que había pasado: “Yo no estaba enterada de esto, la señorita no me lo comunicó, no me llamó. No sé cómo fue pero no voy a culpar a nadie, acá la responsabilidad es de la maestra y de los directivos. Las escuelas son su segundo hogar, necesitamos que nos digan. No es normal un golpe”, explicó en ese sentido.“Si yo hubiese sabido que mi hijo fue golpeado todo habría sido distinto. Ni siquiera se lo pude decir al médico”, agregó.En tanto, autoridades escolares locales decidieron apartar a la maestra hasta que se aclare la situación.“Comenzamos una investigación y la maestra fue apartada del cargo para realizar las acciones pertinentes”, informó al canal TN la inspectora Regional de Enseñanza Primaria local, Roxana Borro.Por otro lado se inició una causa que es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana, mientras se aguarda los resultados de la autopsia en el cuerpo del niño para determinar las causas del deceso.