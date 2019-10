Kicillof reclamó que Vidal “gobierne con mucha responsabilidad”

“Pedimos que en este mes y medio la situación de la provincia se ponga blanco sobre negro”, subrayó el mandatario electo en conferencia de prensa, luego de sacarle 14 puntos de diferencia a la referente del Juntos por el Cambio.Kicillof dijo que espera que Vidal “gobierne con mucha responsabilidad”, y detalló que va a “pedir hacer un trabajo de transición para conocer toda la información” de la provincia antes de iniciar su administración.“Le vamos a pedir que se ocupe en este momento de transición de intentar resolver varios de los problemas nuevos que se crearon”, agregó el gobernador electo.Antes de la conferencia, al salir de su casa, el economista detalló que con Vidal no dialogó por teléfono, pero sí hubo un “intercambio de mensajes” este domingo.“Me llamó (Vidal), todavía no pude hablar, pero estuvimos intercambiando mensajes. Hoy no creo (que haya reunión), pero vamos a arreglar para hacer algún encuentro”, aseguró Kicillof en declaraciones a la prensa en la puerta de su domicilio en el barrio de Agronomía.Ya en La Plata, en la sede del Frente Nacional Peronista, el gobernador electo recalcó que el suyo “va a ser un gobierno de gestión, no de marketing”.“No lo van a ver por afiches, por trolls. Van a ver a los gobiernos municipales, ayudando, colaborando y recuperando lo perdido”, expresó el economista.Y agregó: “No va ser un gobierno de agravios, de persecución, como se vivió estos años”.Por su parte, la vicegobernadora electa Verónica Magario, expresó: “Creemos que es tiempo de terminar con esta grieta y estos odios que nos separan a los bonaerenses. Queremos decirles a todos los bonaerenses que viene un tiempo nuevo en la provincia, y sabemos de la responsabilidad”.“Van a contar con un hombre y una mujer dispuestos a trabajar juntos y dispuestos a emprender esta nueva etapa”, agregó Magario.De la conferencia también participaron intendentes bonaerenses reelectos, como Fernando Gray, en Esteban Echeverría, y la mandataria electa de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros.