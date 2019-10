Elecciones 2019: Julio Zamora logró su reelección en Tigre

“Es la victoria donde todos los vecinos de Tigre fueron los protagonistas”, lanzó el intendente electo, Julio Zamora, al iniciar su discurso ante los centenares de militantes que colmaron el búnker en el Complejo Pipa.El jefe comunal del Frente de Todos tras imponerse en las elecciones generales con más del 55% de los votos. “Ganamos por un amplio margen, pero eso no nos da ningún derecho. Sino que ese apoyo ciudadano nos obliga a ser más responsables y a escuchar a los que nos votaron y también a los que no nos votaron, para construir el Tigre que todos queremos”, señaló.Y remarcó: “La comunidad de Tigre sintió que estábamos trabajando duro para que el distrito mejore. Durante estos últimos años transformamos cada barrio del Partido”.Sobre el trabajo que se realizará con el nuevo gobierno nacional y provincial, destacó: “Tigre va a estar mucho mejor dentro en estos próximos 4 años con el Frente de Todos. Va haber diálogo y se podrá plantear nuestra agenda para trabajar en conjunto”.También felicitó a Alberto Fernández que se impuso en primera vuelta y será el próximo presidente. “Comienza el camino que nos tiene que llevar a vivir mejor y dignamente a todos los argentinos con trabajo y educación de calidad”, aseguró.En relación a la delicada situación actual, contó: “Recorrí mucho las calles de Tigre, y vi el sufrimiento en los merenderos y el dolor de las familias, clubes de barrio que no podían pagar las tarifas de luz y gas, centros de jubilados que padecieron el impacto de la inflación y el ajusto del gobierno de Macri. Y en todos esos rostros vi dolor, pero también esperanza, que pudimos materializarla en un proyecto colectivo común que es el Frente de Todos”.“Alberto y Cristina va a estar a altura de las circunstancias para abordar los años que vienen y cambiar las prioridades: en vez de la especulación que sea el trabajo, en lugar de los bancos que sean los trabajadores, los jubilados y los chicos pobres del país”, finalizó esperanzado, Tras cantar la marcha peronista.Resultados Oficiales: