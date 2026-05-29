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Horóscopo de hoy, viernes 29 de mayo de 2026: predicciones para cada signo

Horóscopo de hoy, viernes 29 de mayo de 2026: predicciones para cada signo
El viernes 29 de mayo de 2026 llega con energías renovadoras para todos los signos del zodiaco. Conocé qué te depara el destino en salud, trabajo y vínculos personales.

El cierre de semana trae consigo una carga energética particular. Este viernes 29 de mayo de 2026, los astros proponen momentos de reflexión, ajustes en la rutina y la posibilidad de tomar decisiones clave que pueden marcar el rumbo de los próximos días.


La posición de los astros durante esta jornada invita a cada signo a observar su entorno y sus emociones con mayor detenimiento, priorizando el bienestar personal como eje central de la estabilidad.



Predicciones signo por signo



  • Aries: Es momento de retomar la actividad física. Priorizar el autocuidado es el primer paso para mejorar el rendimiento diario. Sugerencia: hacé cosas por vos también.

  • Tauro: Los rumores en el ámbito laboral requieren atención. Es fundamental mantener la calma y distinguir la verdad de las especulaciones. Sugerencia: sé prudente con la información que recibís.

  • Géminis: La estrategia que venís aplicando dará sus frutos. Un diálogo sincero en el seno familiar te brindará la tranquilidad necesaria para avanzar. Sugerencia: practicá la flexibilidad personal.

  • Cáncer: Las piezas parecen encajar en el lugar correcto. La sensación de alivio llega acompañada de respuestas largamente esperadas. Sugerencia: recordá que todo llega a su tiempo.

  • Leo: Evitá los espacios o personas que solo generan desgaste emocional. Racionalizar los conflictos ayudará a preservar tu energía. Sugerencia: evaluá la importancia real de cada problema.

  • Virgo: La estabilidad llegará de la mano de tu propia capacidad de análisis. Comprender la realidad permite sanar cualquier dolor persistente. Sugerencia: trabajá en la aceptación.

  • Libra: Un nuevo inicio laboral impulsará tus objetivos personales. No permitas que el miedo frene un vínculo afectivo que promete bienestar. Sugerencia: asumí tus sentimientos.

  • Escorpio: Una reunión inesperada podría cambiar tu agenda del día. Sin embargo, no descuides tus temas personales, especialmente la salud. Sugerencia: aprovechá las oportunidades sin dejar de lado lo importante.

  • Sagitario: Podrías notar a alguien cercano atravesando un momento delicado. Tu palabra será clave para brindar apoyo tanto en lo afectivo como en lo laboral. Sugerencia: no temas decir lo que pensás cuando sea necesario.

  • Capricornio: La clave estará en la preparación previa. Asegurate de tener claros tus argumentos antes de reuniones importantes. Sugerencia: priorizá el descanso, incluso ante la presión.

  • Acuario: Los pequeños retrasos de la jornada son lecciones de organización. Mantené el enfoque y no le des mayor importancia a los comentarios ajenos. Sugerencia: seguí adelante con tus planes.

  • Piscis: Contarás con el respaldo de alguien que desea ayudarte a crecer. En el plano de la pareja, los cambios son posibles si mantienes la mente abierta. Sugerencia: aprendé a esperar el momento justo.

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