Horóscopo de hoy, viernes 29 de mayo de 2026: predicciones para cada signo

El viernes 29 de mayo de 2026 llega con energías renovadoras para todos los signos del zodiaco. Conocé qué te depara el destino en salud, trabajo y vínculos personales.

El cierre de semana trae consigo una carga energética particular. Este viernes 29 de mayo de 2026, los astros proponen momentos de reflexión, ajustes en la rutina y la posibilidad de tomar decisiones clave que pueden marcar el rumbo de los próximos días.

La posición de los astros durante esta jornada invita a cada signo a observar su entorno y sus emociones con mayor detenimiento, priorizando el bienestar personal como eje central de la estabilidad.

Predicciones signo por signo