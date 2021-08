Horóscopo de hoy, sábado 28 de agosto de 2021

Predicciones astrológicas y consejos para hoy sábado 29 de agosto de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Importante tomarse su tiempo para pensar hacia dónde quieren ir respecto a las relaciones de pareja. Hay cosas que no pueden pasar, hay cosas que no pueden aceptarse. Arianos día reflexivo y para darse los propios gustos. Decisión.



Momento: de jazmín.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los problemas son parte de la vida. Procuren no caer en pesimismo o en fundar ideas que no les aportarían nada bueno. La vida siempre sonríe, abran los ojos y tomen fuerza para dejar atrás lo negativo. Amplio espectro tenga ese sentido.



Momento: de color azul acero.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Busquen organizar sus casas. Descarten lo que no usan, muevan de lugar los muebles, aireen, renueven. Día de cambios incluso emocionalmente. Sábado alegre, traten de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida que hacen a la felicidad.



Momento: de color verde mar.





CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Apunten a revisar sus cuentas, a poner en orden sus papeles. Aprovechen la jornada de descanso, aquellos que no trabajen, para conectarse con cosas bellas y esquivar el stress. Movimiento interno, reacciones nuevas.



Momento: de color canela.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Sentir como si fuera la vida muy rutinaria, es algo agotador. Es casi profundizar esa sensación. Permítanse leoninos poder contar sus debilidades o disgustos, sus frustraciones o cosas que quisieron vivir y no pudieron. Decir, sana.



Momento: de color rosa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



La terquedad es una actitud humana que sólo genera involución y problemas con el otro. Cuando pensamos que siempre tenemos razón, es un problema porque lo más probable, es que no sea así. Sumando que es un gran peso para uno mismo.



Momento: de color marrón oscuro.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos si tienen un día complicado o con algo de broncas, traten de usar esa energía en cosas positivas, como la creatividad o la descarga de tensiones. Procuren relajar y apunten a respirar aire fresco que les recuerde que están vivos.



Momento: de color melón.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos, busquen tomarse las cosas con mayor tranquilidad y no de manera exagerada. Las responsabilidades existen y son necesarias, sólo ponerle menos presión interna les dará mayor bienestar. Hagan lo que puedan, relajen.



Momento: de color canela.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Ser buen amigo es vital en la vida. Hoy demuestran esa condición bella sagitarianos. Es un día novedoso con llamados que les harán pasar buenos momentos. Eviten hacer gastos extremos, evalúen antes y decidan lo que más necesitan.



Momento: de color aguamarina.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Procuren no descuidar las relaciones afectivas. A veces damos por sentado que el otro sabe que lo queremos, pero la demostración o los gestos o las palabras, son necesarios. Las actividades tienen su lugar, el amor, primero.



Momento: de color vino.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Argumentos válidos y razonables son la llave para arribar a buenas cosas. Virtudes y gestos constructivos son el mejor camino para resolver cuestiones o vínculos. Amor con entusiasmo y redescubrimiento. Momentos interesantes, sábado lindo.



Momento: de color lavanda.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos a veces no nos damos cuenta que el cansancio se va acumulando. Busquen hoy aquellos que no trabajen, descansar, relajar, hacer lo que puedan y darse algún gusto. Los tiempos deben pertenecernos también.



Momento: de color oliva.