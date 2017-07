06/07/2017 - 18:17 | Zonales / San Isidro Pedirán la detención de Julio Novo por peligro de fuga Herramientas: Compartir: Juan Manuel López, uno de los abogados de la diputada nacional Elisa Carrió, adelantó hoy que mañana se pedirá la detención del ex fiscal general de San Isidro Julio Novo porque hay peligro de que se fugue en el marco de la causa por presunto encubrimiento de crímenes de narcotraficantes colombianos.

“Hay un riesgo importante de fuga y los montos de la pena que se esperan son de cumplimiento efectivo con lo cual la prisión preventiva es perfectamente viable en este caso. Por eso Carrió va a pedir que la jueza dicte la prisión preventiva”, afirmó López a Télam.



El abogado, que también es precandidato a diputado nacional por la Capital Federal de Vamos Juntos, dijo que realizarán la presentación ante el juzgado federal 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, o el que lo subrogue, ya que la magistrada estaría de licencia.



“Es bastante llamativo que Novo renuncie justo después de que la Cámara confirma los procesamientos”, sostuvo López respecto de la decisión del ex fiscal general y además señaló que “no estaba claro qué iba a hacer la Cámara de San Martín, pero por suerte actuó conforme a derecho” al ratificar hace 10 días lo actuado por Arroyo Salgado.



El abogado remarcó que, además de la fuga, también existe la posibilidad de que Novo quiera “obstruir la investigación” porque el fallo de segunda instancia fue “muy contundente”.



"Renunció Novo, íntimo amigo de (Sergio) Massa, procesado por encubrir el asesinato de narcos en Unicenter", tuiteó esta tarde Carrió luego de conocerse la renuncia del ex fiscal general y adelantó que pedirá su prisión preventiva y la indagatoria para la ex procuradora general bonaerense María del Carmen Falbo.



Carrió también envió "felicitaciones al fiscal (Luis) Angelini, héroe nacional en solitario", en referencia al representante del Ministerio Público que denunció que Novo le impedía avanzar en la causa por los crímenes de los colombianos, y afirmó: "Estamos cambiando la Justicia. Viva la Patria!!".





