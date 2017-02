Médicos bonaerenses realizan su tercer paro del año por reclamos salariales

Médicos y profesionales de la salud de hospitales públicos bonaerenses cumplían esta mañana el tercer paro de 24 horas en lo que va del año, por demandas salariales.



La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (Cicop) sostuvo que el gobierno de la provincia “insiste en no convocarnos a paritarias, pese a los compromisos asumidos”.



No obstante, la administración bonaerense ratificó que descontará los días no trabajados al sector y vinculó la medida a un “posicionamiento político” del gremio.



La huelga afectaba las prestaciones de los servicios de salud de los 80 hospitales públicos de la provincia, ya que se realizarán asambleas y movilizaciones locales.



El presidente de la CICOP, Fernando Corsiglia, le pidió a Vidal “que cumpla con su responsabilidad de cerrar de una vez por todas el acuerdo paritario del último trimestre de 2016, que cumpla también con los acuerdos anteriores y que convoque a una paritaria seria y no anual para 2017, en donde ofrecen un 18 por ciento de aumento salarial, que si la analizamos bien es un 11 por ciento”.



El gremio realizó un paro el jueves pasado y otro el 11 de enero.