Médicos bonaerenses realizarán mañana un nuevo paro, el tercero del año, por reclamos salariales

Médicos y profesionales de la salud de hospitales públicos bonaerenses realizarán mañana el tercer paro de 24 horas en lo que va del año para reclamar al gobierno provincial que convoque al gremio a paritarias salariales.



La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (Cicop) sostuvo en un comunicado que el gobierno de la provincia “insiste en no convocarnos a paritarias, pese a los compromisos asumidos”.



La huelga afectará las prestaciones de los servicios de salud de los 78 hospitales públicos de la provincia, mientras se realizarán también asambleas y movilizaciones locales.



“La gobernadora (María Eugenia) Vidal, que parece no comprender las sólidas bases del conflicto, no leyó el significado de la masiva participación de los profesionales de la salud en la pelea del 2016”, advirtió Cicop.



El gobierno provincial “sigue intentando condenar a nuestro estamento a subordinarse a los acuerdos aprobados en la paritaria de la Ley 10.430”, por la cual se otorgará a los gremios estatales el “18 por ciento para el 2017”, y “sueña con liquidar la paritaria de la Ley 10,471” de los profesionales de la salud, dijo.



La vicepresidenta del gremio, Marta Márquez, manifestó el viernes, cuando se resolvió la nueva jornada de huelga, que el paro será “activo, con asambleas, debates y difusión de los reclamos”.



La dirigente de Cicop subrayó “también se resolvió una nueva sesión del Consejo Directivo para el 17 de febrero” y explicó que “se está exigiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires que nos llame a terminar de discutir salarios por la paritaria de octubre, noviembre y diciembre de 2016”.



El gremio reclamó el “urgente cumplimiento” de los acuerdos paritarios de trimestres anteriores de 2016, que “no fueron concretados”.



En ese sentido, mencionó el “decreto de Desgaste y las interinizaciones, y el tratamiento de las condiciones laborales de los residentes, incluyendo toda modificación de su reglamentación”.



Asimismo, destacó que la última propuesta salarial del gobierno bonaerense, realizada en diciembre para el último trimestre de 2016, fue rechazada “porque significaba un aumento de 98 pesos para el bolsillo de un ingresante”, lo que consideró como “una provocación”.



En esa oportunidad, el gremio también rechazó “un acuerdo paritario para todo 2017” y advirtió que “no era un 17 ni 18 por ciento, sino un 11 por ciento real de bolsillo”.



El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, sostuvo el jueves que el paro realizado ese día por Cicop “tiene mucho más que ver con un posicionamiento político ideológico que con el ámbito de las relaciones laborales”.



El gremio realizó un paro el jueves pasado y otro el 11 de enero, por lo cual el de mañana será el tercero en lo que va del año.