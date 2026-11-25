Matrícula INAES N.º 62482



En la Ciudad de Escobar, Provincia de Buenos Aires, a los 24 días del mes de noviembre del año 2026, siendo las 12:00 horas, se reúne el Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo “Nuestros Sueños” Limitada, en la sede social sita en calle Jujuy 1007 de la Ciudad de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Sr. Víctor Hugo Pérez Dho, con la presencia de los consejeros Amarilla Lilian Elisabeth, Caverzaghi Clas Enrique Ambrosio y el Vocal Guillermo Schill.

Abierto el acto, el Sr. Presidente manifiesta la necesidad de convocar a Asamblea Ordinaria de asociados, a efectos de proceder a la renovación total de las autoridades de la Cooperativa, incluyendo el Consejo de Administración y la Junta Fiscalizadora, conforme a lo establecido en el Estatuto Social y la Ley 20.337.

Luego de un intercambio de opiniones, el Consejo de Administración

RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Convocar a Asamblea Ordinaria de asociados para el día 28 de diciembre de 2026, a las 10:00 horas, a realizarse en la sede social de la entidad, sita en calle Jujuy 1007 de la Ciudad de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

Fijar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y la Secretaria.

2. Consideración de la renovación total de las autoridades de la Cooperativa.

3. Elección de los integrantes del Consejo de Administración, conforme a las disposiciones del Estatuto Social.

4. Elección de los integrantes de la Junta Fiscalizadora, conforme a las disposiciones del Estatuto Social.

5. Determinación de los mandatos correspondientes a las autoridades electas, de acuerdo con el Estatuto Social.

3. Disponer la publicación de la convocatoria a Asamblea Ordinaria en un medio de comunicación, a efectos de dar difusión a la misma y comunicar a los asociados la fecha, hora, lugar y orden del día establecidos, cumpliendo con los requisitos legales y estatutarios correspondientes.

4. Autorizar al Presidente y a la Secretaria a realizar las gestiones necesarias para efectuar la publicación y demás comunicaciones correspondientes, así como a firmar la documentación pertinente.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:00 horas, se da por finalizada la reunión, firmando los presentes en prueba de conformidad.

FIRMAS:

Presidente:

Víctor Hugo Pérez Dho

Secretaria:

Amarilla Lilian Elisabeth

Tesorero:

Caverzaghi Clas Enrique Ambrosio

Vocal:

Guillermo Schill